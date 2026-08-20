Cerimedo, Lussich y un departamento en Mar del Plata: la historia detrás del operador detenido en Bolivia

El conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich, realizó una fuerte contra Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei actualmente detenido en Bolivia por presunto intento de femicidio. El periodista aseguró que el dirigente estuvo involucrado en una estafa inmobiliaria que afectó a su familia en Mar del Plata hace más de una década.

El reconocido presentador decidió contar su experiencia personal luego de que Cerimedo quedara nuevamente en el centro de la escena. Según relató, el episodio se remonta a 2012, cuando el hoy acusado residía en la ciudad y trabajaba como remisero, además de tener un comercio.

"El estafador ya delinquía en el año 2012", sostuvo Lussich. En ese sentido, precisó: "Era un remisero en la esquina de Luro y Chile, en Mar del Plata".

El conductor de Intrusos reveló que el exasesor de Javier Milei estafó a su familia en 2012 con la venta de un inmueble

De acuerdo con la versión del conductor, Cerimedo habría ofrecido a su madre y a su esposo la compra de un departamento por 35 mil dólares. Sin embargo, la propiedad ya figuraba legalmente a nombre de otras personas.

"Ese año estafó a mi familia en Mar del Plata (donde él residía por entonces y tenía un comercio) vendiéndoles un departamento que ya estaba escriturado a nombre de otras personas a 35 mil dólares, los únicos ahorros que mi mamá y su esposo pudieron tener en ese entonces", confesó en redes sociales.

La operación, siempre según el relato de Lussich, se concretó mediante un boleto de compraventa. La escritura definitiva nunca habría llegado y sus familiares terminaron atravesando un conflicto judicial por el inmueble. "Les dio un boleto de compraventa prometiendo una escritura que nunca apareció", explicó.

La situación derivó en el desalojo de sus familiares, quienes, según Lussich, fueron denunciados por usurpación. A partir de allí se inició una causa judicial contra Cerimedo por la presunta estafa.

"Cerimedo jamás devolvió ese dinero; se inició una causa por estafa que Cerimedo perdió (fue condenado a prisión en suspenso) pero nunca devolvió la plata declarándose insolvente", afirmó

En su publicación, Lussich también vinculó aquel episodio con la posterior trayectoria política y comunicacional de Cerimedo. Según sostuvo, cuando la causa llegó a una resolución, el acusado ya se encontraba trabajando junto al espacio que posteriormente llevaría a Milei a la Presidencia.

"Para cuando el juicio tuvo sentencia, ya asesoraba a Milei y su ejército de trolls en redes más todo lo que vino después, hasta su actual detención en Bolivia", reveló.

Por último, el conductor cuestionó duramente el desembarco de figuras como Cerimedo en ámbitos de poder y apuntó contra el espacio político libertario. "De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos", concluyó.