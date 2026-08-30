Dictaron una nueva prisión preventiva para el marplatense Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

Un tribunal boliviano dictó una segunda prisión preventiva contra el marplatense Fernando Cerimedo, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La medida se suma al proceso por tentativa de femicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller.

Luego de una audiencia virtual de alrededor de seis horas, el juez Douglas Borda resolvió que el acusado cumpla seis meses de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

De momento, no se especificó si el ex asesor de Javier Milei, que se encuentra detenido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, será trasladado a la capital boliviana.

Cerimedo participó de forma virtual desde su celda en Palmasola y, ante el tribunal, sostuvo que no se fugaría y que quería terminar el proceso porque, según manifestó, le habían arruinado la vida. También afirmó estar encerrado “por algo que no ocurrió” y rechazó la versión del Ministerio Público en que habría intentado eludir a la justicia.

La abogada y activista Beller recibió tres disparos por parte de sicarios vestidos de repartidores.

La fiscalía informó que en allanamientos a domicilios vinculados al acusado se confiscaron 500.000 dólares en efectivo, además de moneda boliviana y euros en cantidades no precisadas. En la audiencia, el marplatense respondió que sus ingresos anuales alcanzan el millón de dólares, cifra que atribuyó a su trabajo como consultor y estratega de campañas políticas.

La palabra de Cerimedo

A su vez, el consultor volvió a declarar ante la Fiscalía de Bolivia mientras permanece detenido con prisión preventiva por 180 días y, en el interrogatorio, reconoció que colaboró con la campaña presidencial de Rodrigo Paz, detalló las empresas que posee en la Argentina y Estados Unidos, y evitó responder la mayor parte de las preguntas vinculadas con su supuesto rol dentro del Gobierno boliviano.

“Ayudé en consejos de comunicaciones digitales”, respondió cuando le preguntaron cuál había sido su función durante la campaña de Rodrigo Paz. También sostuvo que no recuerda quién lo contactó y aseguró que nunca existió un contrato escrito ni recibió financiamiento por ese trabajo.

La Fiscalía de Bolivia imputó a Cerimedo por enriquecimiento ilícito tras hallarle medio millón de dólares en efectivo.

Además, negó haber desempeñado funciones durante la primera vuelta electoral y reiteró que su participación en la segunda se limitó a brindar asesoramiento en comunicación digital.

También indicó que es propietario en la Argentina de una empresa de publicidad con 35 empleados, dos sucursales y una cartera de doce clientes, además de una academia dedicada a cursos de tecnología, una productora audiovisual y otras sociedades que actualmente no tienen actividad.

En contraste, sostuvo que nunca tuvo empresas constituidas en Bolivia, aunque admitió que tenía la intención de instalar allí una consultora de marketing.