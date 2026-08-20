Encapuchado y llorando: Cerimedo respondió a la prensa tras llegar tarde a la audiencia que confirmaría su preventiva

Este jueves se iba desarrollar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra una audiencia que evaluaría si el marplatense Fernando Cerimedo debía permanecer con prisión preventiva mientras se lo investigaba. Sin embargo, se postergó para el viernes, después de que ni el imputado ni la fiscalía llegaran a tiempo.

Cerimedo negó haber citado a Beller en el hotel donde fue atacada y afirmó que es inocente.

Cerimedo fue trasladado de igual forma en un complejo operativo y en un momento quedó acorralado por la prensa en el interior del Palacio de Justicia. Mientras tomaba un ascensor rodeado por la custodia policial, el exasesor de Milei se largó a llorar y dijo: "Quiero ver a mis hijos".





Cabe recordar que el imputado tiene dos hijos con la exfuncionaria Natalia Basil, a quien Nadia Beller señala como la persona que filtró los audios del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Los cronistas que lo perseguían alcanzaron a realizarle distintas preguntas y el asesor político, encapuchado y llorando, contestó moviendo la cabeza. Negó haber citado a Beller en el hotel donde fue atacada y afirmó que es inocente.

La audiencia estaba pautada para las 15 pero ni Cerimedo, que fue trasladado con un operativo de seguridad desde la alcaidía policial donde se encuentra detenido desde la noche del lunes, ni los fiscales llegaron a horario.

Impensada estafa: Cerimedo, Lussich y un departamento en Mar del Plata

El conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich, realizó una fuerte contra Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei actualmente detenido en Bolivia por presunto intento de femicidio. El periodista aseguró que el dirigente estuvo involucrado en una estafa inmobiliaria que afectó a su familia en Mar del Plata hace más de una década.

El reconocido presentador decidió contar su experiencia personal luego de que Cerimedo quedara nuevamente en el centro de la escena. Según relató, el episodio se remonta a 2012, cuando el hoy acusado residía en la ciudad y trabajaba como remisero, además de tener un comercio.

"El estafador ya delinquía en el año 2012", sostuvo Lussich. En ese sentido, precisó: "Era un remisero en la esquina de Luro y Chile, en Mar del Plata". De acuerdo con la versión del conductor, Cerimedo habría ofrecido a su madre y a su esposo la compra de un departamento por 35 mil dólares. Sin embargo, la propiedad ya figuraba legalmente a nombre de otras personas.

"Ese año estafó a mi familia en Mar del Plata (donde él residía por entonces y tenía un comercio) vendiéndoles un departamento que ya estaba escriturado a nombre de otras personas a 35 mil dólares, los únicos ahorros que mi mamá y su esposo pudieron tener en ese entonces", confesó en redes sociales.

La operación, siempre según el relato de Lussich, se concretó mediante un boleto de compraventa. La escritura definitiva nunca habría llegado y sus familiares terminaron atravesando un conflicto judicial por el inmueble. "Les dio un boleto de compraventa prometiendo una escritura que nunca apareció", explicó.

La situación derivó en el desalojo de sus familiares, quienes, según Lussich, fueron denunciados por usurpación. A partir de allí se inició una causa judicial contra Cerimedo por la presunta estafa. "Cerimedo jamás devolvió ese dinero; se inició una causa por estafa que Cerimedo perdió (fue condenado a prisión en suspenso) pero nunca devolvió la plata declarándose insolvente", afirmó.

La audiencia se postergó por la impuntualidad del imputado y de la fiscalía. Se llevará a cabo el viernes.

En su publicación, Lussich también vinculó aquel episodio con la posterior trayectoria política y comunicacional de Cerimedo. Según sostuvo, cuando la causa llegó a una resolución, el acusado ya se encontraba trabajando junto al espacio que posteriormente llevaría a Milei a la Presidencia.

Por último, el conductor cuestionó duramente el desembarco de figuras como Cerimedo en ámbitos de poder y apuntó contra el espacio político libertario. "De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos", concluyó.