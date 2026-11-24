El Colegio pidió fortalecer la prevención y los controles frente al intrusismo odontológico.

El ejercicio ilegal de la odontología es una preocupación que el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX viene señalando desde hace tiempo. En sus últimas declaraciones públicas, su presidenta, Marta Fallemann, fue contundente al referirse a la intervención de mecánicos dentales directamente sobre los pacientes: “Los mecánicos dentales cometen actos delictivos al trabajar en las bocas de la gente”.

La advertencia busca dejar en claro una diferencia fundamental: los técnicos dentales cumplen una función específica en el laboratorio, pero no están habilitados para realizar prácticas clínicas ni intervenir directamente sobre la boca de las personas.

El Colegio de Odontólogos advirtió sobre los riesgos del ejercicio ilegal de la odontología y reclamó mayores controles.

Un riesgo que requiere respuestas

El problema va más allá del incumplimiento de las normas profesionales. La falta de diagnóstico, las intervenciones inadecuadas y la ausencia de seguimiento pueden ocasionar complicaciones y poner en riesgo la salud de los pacientes.

En ese sentido, Fallemann también advirtió sobre la gravedad que pueden alcanzar estas situaciones: “Las consecuencias pueden ser desde leves hasta gravísimas. Las gravísimas pueden resultar hasta en un cáncer”.

El Colegio de Odontólogos alertó que las prácticas realizadas por personas sin habilitación pueden poner en riesgo la salud de los pacientes.

Frente a este escenario, el Colegio realiza denuncias y reclama una intervención efectiva de los organismos competentes. La institución sostiene que es necesario fortalecer los mecanismos de control y dar respuestas concretas ante situaciones de posible ejercicio ilegal.

Un compromiso permanente con la salud

La prevención y la información son también parte de este trabajo. En sus recientes declaraciones, Fallemann destacó la importancia de los controles odontológicos en las personas que realizan actividad deportiva y recordó que la salud bucal forma parte del cuidado integral de las personas.

La entidad remarcó la importancia de atenderse con profesionales habilitados y realizar controles odontológicos.

Desde el Colegio continuarán impulsando acciones de concientización y prevención, acercando información a la comunidad y promoviendo la atención con profesionales habilitados. "Con tu salud no improvises, elegí profesionales habilitados", recomendaron.