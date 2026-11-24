La marca global de apuestas 1xBet ha registrado una de las mayores ganancias de su historia. Un jugador de Guinea realizó una apuesta combinada de 0,87 € en 18 partidos de fútbol. La suerte estuvo del lado de este cliente de la confiable plataforma: el 5 de noviembre, su apuesta se liquidó con una cuota récord de 1.234.692,66, ¡lo que le permitió llevarse un premio extraordinario de más de 1.079.000 €!

Toda apuesta exitosa comienza con la elección de un deporte y el análisis de las cuotas. El jugador de 1xBet de Guinea seleccionó 18 partidos de la Europa League y la Conference League, dos competiciones que ocupan un lugar destacado en la amplia oferta de apuestas de la plataforma y brindan a los usuarios una gran variedad de mercados con cuotas elevadas.

El ganador del mayor premio del año incluyó en su boleto pronósticos clásicos sobre el resultado de los partidos y selecciones de doble oportunidad, sin profundizar demasiado en las estadísticas. Al mismo tiempo, supo combinar magistralmente la prudencia y el riesgo en una sola apuesta combinada. Casi la mitad de sus selecciones tenían cuotas inferiores a 1,5:

Real Sociedad vs. Lyon: 1X con cuota de 1,205

Sparta vs. Bournemouth: victoria del equipo 2 (2 UP) con cuota de 1,482

Bayer vs. Olympique Marseille: victoria del equipo 1 o del equipo 2 (12) con cuota de 1,148

Benfica vs. Lech: victoria del equipo 1 (2 UP) con cuota de 1,133

KuPS vs. Gent: 2X con cuota de 1,184

Monaco vs. Nordsjælland: victoria del equipo 1 (2 UP) con cuota de 1,41

Crvena Zvezda vs. Inter Club d'Escaldes: victoria del equipo 1 o del equipo 2 (12) con cuota de 1,022

Mjällby vs. Borac Banja Luka: 1X con cuota de 1,338

La apuesta combinada también incluyó varias selecciones arriesgadas, con cuotas que oscilaban entre 1,7 y 5,0:

NEC vs. Omonia: victoria del equipo 1 (2 UP) con cuota de 1,745

AZ vs. Juventus: victoria del equipo 2 (2 UP) con cuota de 1,976

Celtic vs. Beşiktaş: victoria del equipo 1 (2 UP) con cuota de 3,015

Celta vs. Union Saint-Gilloise: victoria del equipo 2 (2 UP) con cuota de 3,055

Midtjylland vs. Ajax: victoria del equipo 2 (2 UP) con cuota de 2,396

Trabzonspor vs. Freiburg: victoria del equipo 1 (2 UP) con cuota de 2,741

Lincoln vs. Hajduk: 1X con cuota de 3,185

El ganador de Guinea demostró su capacidad para analizar las estadísticas y el estado de forma de los equipos. Para acertar pronósticos de este nivel, la suerte por sí sola resulta insuficiente. También es fundamental conocer bien el deporte en el que se apuesta.

Sin embargo, el éxito de este apostador que batió todos los récords habría sido imposible sin tres pronósticos decisivos y bastante inesperados:

Milan vs. Ferencváros: victoria del equipo 2 (2 UP) con cuota de 8,85

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: victoria del equipo 2 (2 UP) con cuota de 6,77

Atalanta vs. Kairat: 2X con cuota de 5,85

El cliente de 1xBet de Guinea tuvo un gran olfato para identificar los partidos en los que los favoritos podían tropezar y terminó llevándose un premio millonario. Su historia demuestra que el éxito requiere un buen análisis previo a los partidos, una amplia variedad de opciones de apuesta y un poco de suerte. 1xBet ofrece una extensa selección de mercados de apuestas seguros, entre ellos la doble oportunidad y los pronósticos de victoria 2 UP (que se liquidan como ganadores si el equipo seleccionado consigue una ventaja de dos goles en cualquier momento del partido), opciones que ayudan a los jugadores a crear apuestas combinadas exitosas.

Ganar más de un millón de euros con una apuesta inferior a 1 € parece casi imposible. Sin embargo, historias como esta son precisamente las que hacen tan especial al mundo del deporte y las apuestas. La plataforma 1xBet es el lugar donde nacen los momentos inolvidables y las grandes sorpresas.

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