El Gobierno hará un nuevo censo de personas en situación de calle: Buenos Aires no participó del primero

El Gobierno nacional llevará adelante un nuevo relevamiento de personas en situación de calle, luego de que el primer operativo realizado en el país no lograra abarcar a todas las jurisdicciones. Entre las provincias que quedaron afuera se encuentra Buenos Aires, uno de los distritos más poblados del país, además de La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.

El primer censo, elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas en situación de calle en las 19 jurisdicciones que participaron del operativo. Sin embargo, la ausencia de cinco provincias deja planteado el interrogante sobre la dimensión real de esta problemática a nivel nacional.

De acuerdo con los datos oficiales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, con 5.176 personas registradas. La cifra representa más de la mitad del total relevado y supera incluso la suma de todos los distritos provinciales que formaron parte del operativo, que en conjunto contabilizaron 4.245 personas.

Entre las provincias participantes, Santa Fe encabezó el registro con 1.328 personas, seguida por Córdoba, con 588; Mendoza, con 421; Neuquén, con 401; y Entre Ríos, con 364. Más atrás se ubicaron Salta (221), Tucumán (159), Río Negro (149) y Chaco (121).

El listado se completa con San Juan (95), Misiones (81), San Luis (68), Corrientes (63), Jujuy (55), Chubut (49), Santa Cruz (41), Catamarca (25) y La Pampa (16).

Varones, conflictos familiares y pérdida de empleo: los datos del relevamiento

El informe también permitió trazar un perfil de la población relevada. El 97,68% de las personas registradas son argentinas, mientras que los varones representan el 81,7% del total. Las mujeres, en tanto, constituyen el 16,4%, y en el 1,9% de los casos no fue posible determinar el sexo.

En cuanto a las condiciones en las que fueron encontradas, el 61,7% se encontraba alojado en dispositivos de asistencia transitoria o espacios de primera atención, mientras que el 38,3% permanecía directamente a la intemperie, en la vía pública.

Respecto de las edades, los datos correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires muestran que el 77,17% de las personas relevadas tiene entre 19 y 59 años. Los adultos mayores de 60 años representan el 11,80%, mientras que el 9,87% corresponde a niños, niñas y adolescentes.

Sobre los motivos que llevaron a estas personas a vivir en la calle, el organismo nacional identificó principalmente los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida del empleo. El documento remarca que se trata de una problemática multicausal, en la que las dificultades económicas y laborales se combinan con situaciones personales y familiares.

La trayectoria de quienes atraviesan esta realidad también refleja la persistencia del fenómeno: el 58,6% manifestó haber vivido anteriormente en situación de calle, mientras que para el 32% se trataba de su primera experiencia. Además, el 34,09% llevaba más de dos años en esa condición.

Un diagnóstico que todavía tiene cuentas pendientes

Desde el Gobierno nacional señalaron que el relevamiento busca construir una base de información unificada y con alcance federal, que permita dejar atrás los registros aislados y orientar las políticas públicas a partir de datos concretos.

No obstante, la falta de participación de cinco jurisdicciones, especialmente la provincia de Buenos Aires, representa una limitación importante para dimensionar el problema en todo el territorio argentino. El nuevo operativo buscará ampliar la cobertura y obtener una radiografía más completa de una problemática social que combina pobreza, exclusión, desempleo y vulnerabilidad.

El informe también establece que la responsabilidad del Estado nacional estará centrada en coordinar los procedimientos, unificar criterios, realizar el seguimiento y brindar asistencia técnica a las jurisdicciones, sin reemplazar a las provincias y municipios en la prestación directa de los servicios de atención.

Así, el próximo relevamiento será clave para conocer cuántas personas viven actualmente en situación de calle en Argentina y contar con un diagnóstico más representativo, especialmente en los distritos que no participaron de la primera medición.