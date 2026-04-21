Alarma el aumento de la situación de calle en Mar del Plata: harán un censo

El pasado viernes se desarrolló una mesa multisectorial, preocupados por un aumento de la indigencia en Mar del Plata. Impulsada por el Obispado de Mar del Plata, se realizó el encuentro con representantes de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de General Pueyrredon, junto a actores del sistema de salud, el ámbito académico y organizaciones sociales y pastorales.

“Desde el Municipio nos dijeron que van a hacer un censo integral de estas personas, que por ahí tenemos todos los marplatenses tenemos la mirada del centro. Hay un montón de gente en situación de calle en las periferias del Mar del Plata. Antes esto no ocurría”, advirtió Ana Laura Vulcano, integrante de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias.

En declaraciones a Extra Radio 102,1, la referente graficó que en los últimos meses los sorprende situaciones alarmantes, cuando, por ejemplo, realizan recorridas voluntarios de la Noche de la Caridad por las calles del centro. “Hay gente que baja de edificios a buscar comida porque no tienen luz ni gas” y que “incluye a jubilados y jubiladas”, dijo Vulcano y adelantó que se reunirán el próximo 4 de mayo nuevamente estos actores para, entre otras cosas, aumentar los centros de asistencia.

“Hay gente en situación de calle que ha crecido exponencialmente en Mar del Plata. Desde la Iglesia y sobre todo la gente de la Noche de la Caridad lo que intenta es ayudar a construir una vida un poco más digna. Paliar un poco la situación que están viviendo”, dijo.

Asimismo, se mostró preocupada por las actuaciones del gobierno local con las personas en situación de calle. “Para nosotros, la Iglesia Católica, los que tenemos un techo, como dicen los intendentes, tanto Montenegro como la actual, que son fisuras. Somos iguales y tenemos la misma dignidad por ser hijos de Dios. Así que eso nos ofende como cristianos, nos ofende como ciudadanos y estamos seguros, porque tenemos la esperanza, que tanto nos habló el Papa Francisco, la esperanza de que se puedan abrir los corazones y las mentes para poder ver algo mejor”, aseguró.

Más allá de los cuestionamientos, Vulcano resaltó el trabajo que realiza Desarrollo Social Municipal. “Nos reunimos con Guillermo Schütrumpf, que tiene un equipo que quiere trabajar, que se pusieron a disposición”, concluyó.