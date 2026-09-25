El propio Indec advierte sobre la baja precisión de los datos de pobreza e indigencia de Mar del Plata

El Indec informó una baja de la pobreza y la indigencia en Mar del Plata, aunque advirtió sobre la baja confiabilidad del registro.

Los datos del Indec mostraron una nueva baja de la pobreza en Mar del Plata durante el segundo semestre de 2025, pero el propio organismo advierte que las estimaciones correspondientes a la ciudad presentan un nivel de precisión considerablemente menor que el de los datos nacionales. Para el caso de la indigencia, sostuvo que se trata de datos "no confiables", mientras que pidió tratar "con cautela" los de pobreza.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la pobreza alcanzó al 20,4% de las personas en Mar del Plata en el primer semestre de 2026, frente al 22,8% registrado durante el segundo primer semestre de 2025. La indigencia, en tanto, pasó del 5,2% al 5%. A nivel nacional, la pobreza subió de 28,2% a 32,3% y la indigencia de 6,3% a 7,5%.

La indigencia en Mar del Plata pasó del 5,2% al 5%, aunque el Indec reconoció que el dato es "no confiable".

Sin embargo, detrás de esos porcentajes hay un dato estadístico que resulta clave para interpretar los resultados: el coeficiente de variación (CV). El CV es una medida que permite conocer la precisión de una estimación obtenida a partir de una muestra. La EPH no releva a toda la población, sino que trabaja sobre una muestra probabilística. Por ese motivo, cada resultado tiene asociado un margen de error y un determinado nivel de incertidumbre.

El propio Indec explica que cuanto menor es el coeficiente de variación, mayor es la precisión de la estimación. "El coeficiente de variación brinda una idea de la precisión de la estimación, o sea, la relación entre el desvío estándar y el valor a estimar. Cuanto más pequeño es el coeficiente de variación, más precisa es la estimación. Si bien corresponde al usuario determinar si un dato con cierto coeficiente de variación le es útil o no para su objetivo, de acuerdo con el grado de precisión requerido, se advierte que cifras con coeficiente de variación superiores al 16% deben ser tratadas con cautela", advierte el Indec en las conclusiones finales del informe principal.

Por el volumen de las muestras, los datos por conglomerado son menos precisos que los nacionales. En ese marco, Mar del Plata tiene el peor CV de la región pampeana en indigencia por personas.

Allí mismo, también establece un criterio concreto para interpretar los resultados: "aquellas estimaciones que tengan asociados coeficientes de variación entre el 16% y el 25% deberían ser consideradas con cuidado, ya que la precisión es baja", en tanto que "las estimaciones que tengan asociados coeficientes de variación que superen el 25% deberían ser consideradas como no confiables”.

La relevancia del CV es tal que el Indec modificó en el informe del primer semestre de 2026 la forma en la que lo presenta. Hasta el año pasado, ese dato debía ser consultado en las planillas anexas al informe, mientras que ahora las comenzó a publicar en el informe principal y junto a los porcentuales de pobrea e indigencia, para que el usuario rápidamente pueda tener la referencia de confiabilidad.

El CV del Indec para la pobreza de Mar del Plata arroja que el dato debe ser tomado con cautela.

En el caso de Mar del Plata, el coeficiente de variación de la estimación de pobreza es de 17,7%. Se trata de uno de los valores más elevados entre los 31 aglomerados relevados por el INDEC y se encuentra por encima del límite del 16% establecido por el organismo para recomendar cautela. Esto significa que el dato de 20,4% de pobreza no debe interpretarse con el mismo nivel de precisión que el resultado nacional, cuyo coeficiente de variación es de apenas 2,7%.

La situación es todavía más marcada en el caso de la indigencia. Para Mar del Plata, el coeficiente de variación alcanza el 31,3%, por encima del umbral del 25% establecido por el propio Indec para considerar que una estimación no es confiable. A nivel nacional, el CV fue de 7,4%, números menores por el volumen del muestreo.