Piden más enfermeros y personal de maestranza para los hospitales públicos de Mar del Plata

Trabajadores estatales realizaron una manifestación en las puertas del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para reclamar la incorporación de personal de enfermería y maestranza.

En este sentido, advirtieron que la cantidad de trabajadores resulta insuficiente frente a la creciente demanda de atención en los hospitales públicos y pidieron que el Ministerio de Salud bonaerense destine los recursos necesarios para reforzar los equipos de trabajo.

La protesta fue impulsada por trabajadores del sector de la salud, quienes reclamaron una instancia de diálogo con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, para encontrar una respuesta al problema de la falta de personal. En ese sentido, responsabilizaron a la cartera sanitaria por la falta de presupuesto y exigieron un mayor esfuerzo de las autoridades provinciales.

"Necesitamos que la provincia de Buenos Aires, el ministro Kreplak, se siente a dialogar con nosotros", manifestaron.

En diálogo con 0223, Diana Villar, integrante de la Comisión Directiva de ATE Mar del Plata y referente del sector de Salud, explicó que el reclamo responde a una situación que se viene profundizando en las instituciones públicas. Según señaló, el aumento de la desocupación también repercute en el sistema sanitario, debido a que más personas recurren a los hospitales públicos ante la falta de respuestas de las obras sociales.

"Necesitamos que la provincia de Buenos Aires, el ministro Kreplak, se siente a dialogar con nosotros. Queremos un esfuerzo más desde la Provincia", sostuvo Villar. Además, advirtió que es necesario anticiparse a la demanda que se espera para los próximos meses: "De cara a diciembre y al verano, necesitamos estar preparados con personal, es una realidad".

La referente gremial aclaró que mantienen un diálogo permanente con las autoridades locales del hospital y destacó la predisposición de la dirección para trabajar en conjunto. Sin embargo, remarcó que el pedido de incorporación de trabajadores alcanza a los dos hospitales públicos de Mar del Plata y comprende tanto a profesionales de enfermería como al personal de maestranza.

Trabajadores estatales se manifestaron en las puertas del Hospital Materno Infantil

Cuántos trabajadores hacen falta en el Materno Infantil

Al precisar las necesidades del establecimiento, Villar estimó que se requieren al menos 40 trabajadores de enfermería y entre 25 y 30 personas para el área de maestranza. La dirigente fundamentó el reclamo en la cantidad de pacientes que concurren diariamente al hospital y describió un escenario de alta demanda, especialmente durante las primeras horas del día y hasta la tarde.

"Cuando la comunidad viene al hospital en el horario donde hay más demanda, que es desde la mañana hasta la tarde, es impresionante, los pasillos están llenos", describió.

Otro de los puntos señalados durante la manifestación fue la situación laboral de los trabajadores y la utilización de becas como modalidad de ingreso. Al respecto, Villar indicó que actualmente quedan muy pocas becas en Mar del Plata y explicó que, una vez firmado el presupuesto, comenzará a trabajarse en el pase de esos trabajadores a planta transitoria, a partir de enero.

En ese sentido, uno de los mensajes que pudo leerse durante la protesta fue: "Con becas no se sostiene la salud". La referente de ATE explicó que el Ministerio de Salud bonaerense ya no contempla esa modalidad para los nuevos ingresos, que actualmente se realizan directamente bajo la figura de planta transitoria: "Exigimos respeto en el sector de Enfermería".

Se requieren al menos 40 trabajadores de enfermería y entre 25 y 30 personas para el área de maestranza.

Por último, Villar aseguró que la medida no implica una interrupción ni una reducción de la atención a los pacientes. "Nosotros no hacemos retención de tareas. Seguimos brindando calidad de atención y no nos vamos a correr de ese eje. Pero, para poder sostener esa calidad, necesitamos que ingrese más personal", concluyó.

De esta manera, los trabajadores insistieron en la necesidad de obtener una respuesta de las autoridades provinciales y advirtieron que el refuerzo de los planteles resulta fundamental para afrontar la demanda de atención en los hospitales públicos durante la temporada de verano.