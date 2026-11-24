Largas colas de hombres y mujeres para inscribirse a los cursos gratuitos del CFL 407 de la Uocra Mar del Plata. Foto: 0223.

En busca de mejorar su capacitación y tener más oportunidades en el ámbito laboral, cerca de 400 personas se acercaron esta mañana a Luro 8851 para inscribirse a los cursos gratuitos del Centro de Formación Laboral (CFL) 407 de la Uocra Mar del Plata.

Avalados por el Instituto Provincial de Formación Laboral (Ipfl), las propuestas educativas incluye cursos de gasista, electricidad, plomería, steel frame y otros vinculados al rubro de la construcción.

Patricia Marino, instructora de informática y encargada de redes del CFL 407, explicó que la convocatoria aumenta año tras año, especialmente en contextos económicos difíciles. “Todos los años se supera la expectativa con respecto a la inscripción. Sobre todo en los años en los que la crisis se profundiza, los oficios toman más relevancia”, señaló en diálogo con 0223.

La institución cuenta con una oferta de 24 cursos relacionados con la familia de la construcción, que abarcan distintas especialidades, desde albañilería y hormigón armado hasta dibujo de planos por computadora. También se dictan capacitaciones en construcción en seco, steel frame, estructuras metálicas livianas, interiores y cielorrasos, además de informática.

Largas colas de hombres y mujeres para inscribirse a los cursos gratuitos del CFL 407 de la Uocra Mar del Plata. Foto: 0223.

En ese contexto, Marino aclaró que el rubro no está con mucha demanda en la obra pública pero sí en la privada, que "no se ha detenido en Mar del Plata", principalmente en el desarrollo de edificios y barrios privados.

La referente también explicó que los cursos con mayor demanda y menos vacantes son aquellos que requieren espacios específicos para realizar prácticas formativas, como gasista, electricidad e instalador sanitarista, que “seguramente se agotan en el día” y es debido a la capacidad limitada de los talleres.

“Queda abierta la inscripción hasta que se completen las vacantes. Hoy es hasta las 20 y a partir de mañana, desde 14.30 a 20 todos los días”, completó.