Radiografía del mercado laboral: más empleo informal y menos trabajo registrado en Mar del Plata

La situación laboral en Mar del Plata muestra una paradoja que enciende señales de alarma: hay más personas trabajando que hace un año, pero también muchas más que buscan empleo y no lo consiguen.

Según el último Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon, elaborado por el Grupo Estudios del Trabajo (GrET) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la desocupación llegó al 9,9% durante el segundo trimestre de 2026.

El relevamiento refleja un escenario en el que crecen tanto la cantidad de ocupados como la de desocupados. En términos absolutos, la ciudad sumó 8.000 personas ocupadas y 14.000 desocupadas respecto del mismo período de 2025.

En un año se sumaron 8.000 personas ocupadas, pero también aumentó la cantidad de desocupados.

El resultado es un mercado laboral con más personas que necesitan trabajar, mayores dificultades para conseguir un puesto y un deterioro del empleo registrado, de acuerdo con los datos analizados por los investigadores.

Más personas buscan trabajo y no todas lo consiguen

El informe señala que la población económicamente activa -que reúne a las personas ocupadas y a quienes buscan trabajo- pasó de 322.000 a 344.000 personas en un año. Es decir, 22.000 marplatenses más se incorporaron al mercado laboral.

La tasa de actividad trepó al 51,1%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 46%. Sin embargo, la desocupación también subió y quedó casi dos puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que fue del 7,9%.

A este panorama se suma otro dato preocupante: la tasa de subocupación llegó al 15,6%, mientras que la presión general sobre el mercado de trabajo se ubicó en el 27,7%. Este último indicador contempla tanto a quienes buscan empleo como a ocupados que también necesitan trabajar más.

En otras palabras, las dificultades no se limitan a quienes están desocupados: también alcanzan a personas que ya tienen una ocupación, pero necesitan mejorar sus condiciones laborales o incrementar sus ingresos.

La paradoja: subió el empleo, pero cayó el trabajo registrado

El crecimiento de la cantidad de ocupados no necesariamente implica una mejora general de las condiciones laborales. El informe advierte que, mientras la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) registró una suba del empleo, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) mostró una reducción de los puestos en empresas de cinco o más trabajadores.

El crecimiento de la cantidad de ocupados no necesariamente implica una mejora general de las condiciones laborales.

En ese segmento, el empleo cayó un 1,2% interanual. Los investigadores plantean que la suba del empleo total podría estar vinculada, al menos parcialmente, con ocupaciones informales, aunque aclaran que los datos disponibles no permiten confirmar esa hipótesis para Mar del Plata.

La diferencia entre ambos indicadores es central: una persona puede conseguir una ocupación sin acceder necesariamente a un empleo registrado, estable o con protección laboral.

Construcción e industria, entre los sectores más golpeados

El deterioro del empleo no afecta a todas las actividades por igual. De acuerdo con el informe, la construcción continúa entre las ramas más perjudicadas y acumula una caída del 11,2% en la cantidad de trabajadores desde el segundo trimestre de 2025 hasta el mismo período de 2026. El estudio señala que el empleo en la construcción lleva más de un año en su nivel más bajo desde 2016.

La industria manufacturera también registra un retroceso: la cantidad de trabajadores disminuyó un 5,6% en la comparación interanual. A su vez, transporte, almacenamiento y comunicaciones exhibió una caída cercana al 5%, mientras que los servicios financieros y a las empresas también mostraron una evolución negativa.

En contraste, comercio, restaurantes y hoteles, junto con los servicios comunales, sociales y personales, registraron una recuperación. Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar las pérdidas del resto de las actividades.

Aumentaron los despidos sin causa

Otro de los puntos de alerta es la evolución de las desvinculaciones laborales. El informe detecta un cambio de tendencia desde comienzos de 2024, con un incremento de los despidos sin causa como proporción del total de bajas.

Un informe de la UNMdP advierte por la caída del empleo registrado y el retroceso de la construcción y la industria.

Según el GrET, este indicador alcanzó niveles superiores a los de 2019. El fenómeno se suma a la reducción del empleo en empresas medianas y grandes y a las dificultades para generar nuevas contrataciones.

Los datos relevados durante 2026 muestran, además, que las bajas superaron a las incorporaciones durante distintos meses del año, con un deterioro particularmente marcado en los contratos por tiempo indeterminado.

Un escenario local que refleja las tensiones de la economía nacional

El diagnóstico de Mar del Plata se inscribe en un contexto nacional de crecimiento económico desigual. Según el mismo informe, el Producto Bruto Interno aumentó un 2% interanual en el segundo trimestre de 2026, pero el desempeño estuvo impulsado principalmente por actividades primarias y extractivas.

En paralelo, la industria manufacturera retrocedió un 2,1% interanual, mientras que el comercio creció apenas un 0,1%. La construcción registró una suba de solo el 0,2%.

El diagnóstico de Mar del Plata se inscribe en un contexto nacional de crecimiento económico desigual.

A nivel nacional también cayó el empleo registrado: en el segundo trimestre de 2026 se contabilizaron 98.933 trabajadores registrados menos que un año antes, una baja del 0,8%.

El informe advierte que la expansión de actividades con menor capacidad de generación de puestos de trabajo no alcanza para compensar las dificultades de los sectores que históricamente impulsan una parte importante del empleo.

La preocupación por el futuro del trabajo en Mar del Plata

En sus conclusiones, el Grupo Estudios del Trabajo plantea que la continuidad de las tendencias actuales podría prolongar los efectos negativos sobre la producción y el empleo. También señala la necesidad de impulsar un desarrollo económico que genere mayor valor agregado y dinamismo entre los distintos sectores.

Por ahora, los indicadores dejan una señal clara: Mar del Plata tiene más personas que participan del mercado laboral, pero también más desocupación, más subocupación y menos empleo registrado en empresas de cinco o más trabajadores.

La mejora en la cantidad total de ocupados, por sí sola, no alcanza para hablar de una recuperación laboral consolidada. El desafío es que el crecimiento de la actividad se traduzca en puestos de trabajo estables, registrados y capaces de mejorar los ingresos de los hogares.