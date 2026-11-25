La Albiceleste igualó 3-3 después de estar dos goles abajo y consiguió la clasificación a la próxima instancia del Mundial de Qatar.

La Selección Argentina Sub-17 consiguió una clasificación cargada de emoción en el Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente empató 3-3 frente a Dinamarca por la última fecha del Grupo C, en un partido que tuvo de todo y en el que debió mostrar carácter para asegurar su lugar en los 16avos de final.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la Albiceleste, que se fue al descanso con una desventaja de dos goles y, en ese momento, estaba quedando en el último puesto de la zona. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, el conjunto nacional salió a buscar la reacción durante el complemento y consiguió cambiar el rumbo de una historia que parecía complicada.

Los goles de Baroni, Policella y Alcaraz le permitieron al equipo de Placente recuperar terreno y pasar de la desventaja a ponerse nuevamente en partido. Cuando Argentina parecía encaminarse hacia una victoria fundamental, Khatar apareció para marcar el 3-3 definitivo y establecer la igualdad en el marcador.

Con este resultado, la Selección Argentina terminó igualada en puntos con Mozambique en el segundo puesto del Grupo C. Sin embargo, el triunfo conseguido frente al seleccionado africano en la segunda jornada fue determinante para definir la posición de ambos equipos y garantizar el boleto argentino a la siguiente ronda.

De esta manera, Australia terminó como líder de la zona, Argentina avanzó como escolta y Dinamarca quedó eliminado en el último lugar. La Albiceleste cumplió su primer objetivo en Qatar y ahora espera conocer a su próximo rival en el certamen. Los cruces de los 16avos de final se terminarán de definir este jueves y viernes, cuando concluyan los grupos y se conozcan también los mejores terceros clasificados.

Síntesis:

Argentina: Reigia; Pérez, Mendizábal, Giménez, Cardozo; Ortiz, Machuca, Escobar, Baroni; Policella y Alcaraz.

Dinamarca: Medina; Warming, Madsen, Poulsen; Wichmann, Jensen, Vestergaard, Holalam; Chukwuani, Sejdic y Manata.

Árbitro: Asker Nazhafaliev

Resultado: 3-3

Goles: 37' Madsen (D); 48' Chukwuani; 58' Baroni (A); 62' Policella (A); 68' Alcaraz (A); 78' Khatar (D).

Estadio: "Aspire Zone"