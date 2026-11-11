Aldosivi tendrá un representante en Qatar: Kevin Báez fue convocado para disputar el Mundial Sub 17

Aldosivi tendrá un representante en la máxima cita del fútbol juvenil y Mar del Plata celebrará un hecho histórico. Kevin Báez, arquero de las divisiones inferiores del Tiburón, fue convocado por Diego Placente para integrar la Selección Argentina Sub 17 que disputará el Mundial de Qatar, entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Su citación tiene un valor especial: será el primer jugador que, perteneciendo a un club marplatense, es convocado para disputar un Mundial mientras forma parte de esa institución.

La confirmación llegó mediante una comunicación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino dirigida a Aldosivi. El cuerpo técnico encabezado por Placente incluyó al guardameta en la lista definitiva del seleccionado, que deberá contar con el futbolista a disposición desde el 10 de noviembre para comenzar la preparación de cara a la competencia internacional. Nacido en 2009 y oriundo de Villa Gesell, Báez tendrá la oportunidad de representar al país en uno de los torneos más importantes de su carrera.

El recorrido del arquero tiene un fuerte vínculo con el club marplatense. Llegó a las inferiores de Aldosivi en 2022, cuando transitaba la Prenovena, y desde entonces fue creciendo dentro de la estructura formativa, incluso como integrante de la pensión juvenil. Su evolución tuvo un salto importante en 2025, cuando debutó en Reserva pese a tener edad de Séptima División. Desde aquella presentación acumuló 18 partidos en el segundo equipo y comenzó a consolidarse como una de las grandes proyecciones de la institución.

A comienzos de 2026 recibió otro reconocimiento a su crecimiento: firmó su primer contrato profesional con Aldosivi. En paralelo, empezó a ganarse un lugar en las convocatorias juveniles de Argentina. En junio fue citado a la preselección Sub 17 para entrenarse en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y posteriormente participó de prácticas y amistosos, entre ellos compromisos frente a Ecuador. Ahora, ese camino tendrá su premio mayor con la participación en la Copa del Mundo.

Argentina integrará el Grupo C del Mundial de Qatar junto a Australia, Mozambique y Dinamarca. El debut será el 19 de noviembre frente a los australianos, el segundo compromiso tendrá lugar el 22 ante Mozambique y el cierre de la fase de grupos será el 25 contra Dinamarca.

Para Báez será la primera experiencia mundialista, mientras que para Aldosivi representará un motivo de orgullo y un acontecimiento histórico: un futbolista formado en sus inferiores llevará por primera vez la representación de un club de Mar del Plata a un Mundial mientras todavía pertenece a la institución.