Los tenían guardados: los mejores memes de México por la eliminación a Argentina
Habitual rival en diferentes mundiales, los norteamericanos viven de manera especial los cruces con nuestra selección y, tras ganarle en el Mundial Sub 17, inundaron las redes sociales.
14 de Noviembre de 2025 14:40
Por Redacción 0223
PARA 0223
Se vengaron. Cuanto tiempo esperaron los mexicanos para poder cargar a Argentina por eliminarlos de un Mundial de Fútbol. Y llegó el día, en el Sub 17, más allá de la superioridad de la albiceleste, no pudo sacar ventaja y México lo dio vuelta en el complemento. Aunque los de Placente igualaron en el final, los norteamericanos festejaron en los penales y las redes sociales explotaron con los mejores memes.
