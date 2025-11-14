Los tenían guardados: los mejores memes de México por la eliminación a Argentina

Se vengaron. Cuanto tiempo esperaron los mexicanos para poder cargar a Argentina por eliminarlos de un Mundial de Fútbol. Y llegó el día, en el Sub 17, más allá de la superioridad de la albiceleste, no pudo sacar ventaja y México lo dio vuelta en el complemento. Aunque los de Placente igualaron en el final, los norteamericanos festejaron en los penales y las redes sociales explotaron con los mejores memes.