Con Kevin Báez, la Selección Sub 17 ya está en Qatar

El gesellino, formado en Aldosivi, vivirá una experiencia única en el Mundial de Qatar.

La Selección Argentina Sub 17 ya está en Doha, Qatar, para la Copa del Mundo que comienza este jueves 19 y en la que buscará ser campeón por primera vez en la historia de esta categoría. En el plantel está el arquero de Aldosivi, Kevin Báez.

El equipo de Diego Placente arribó este lunes a la capital qatarí, donde este mismo jueves 19 tendrá su debut frente a Australia por el Grupo C, que también comparte con Mozambique y Dinamarca.

El equipo albiceleste, con algunos pibes que roce de Primera División, como Simón Escobar y Juan Cruz Policella de Vélez, buscará lograr algo inédito: consagrarse campeón de un Mundial Sub 17 por primera vez. Así, desde este jueves comenzará a desandar su camino en el torneo que reúne 48 selecciones en 104 partidos y que se desarrollará en el Aspire Zone, el moderno complejo en la zona de Al Rayyaan en Doha.

El encargado de abrir el torneo será Qatar, país anfitrión, que se medirá el jueves 19 de noviembre frente a Panamá en el partido inaugural por el Grupo A. Ese mismo día también jugarán otros equipos importantes como Argentina, Ecuador, Uruguay y Francia, entre otros.

La final del torneo se jugará el domingo 13 de diciembre en el imponente Ahmad bin Ali Stadium de Doha.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre – 13.00 (hora argentina) – Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

Domingo 22 de noviembre – 12.30 (hora argentina) – Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

Miércoles 25 de noviembre – 12.30 (hora argentina) Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.



