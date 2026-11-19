Argentina debuta en Qatar: horario, rival y cómo verlo
El equipo de Diego Placente, con la presencia de Kevin Báez en el plantel, se enfrenta a las 13, de nuestro país, ante Australia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Selección Argentin, con el arquero de Aldosivi Kevin Báez en el plantel, pone primera en el Mundial sub 17, que nuevamente se disputa en Qatar y que tendrá a Diego Placente como entrenador y líder futbolístico.
El debut está pautado para este jueves ante Australia, en un compromiso que se disputará desde las 13 horas de Argentina. Posteriormente a este compromiso, la Albiceleste jugará frente a Mozambique y cerrará la fase de grupos con Dinamarca. El encuentro se podrá ver por DSports y TyC Sports.
Entre las figuras del equipo argentino se encuentra el capitán, Simón Escobar, de Vélez, junto con su compañero de equipo, Juan Cruz Policella, además del defensor Julio Coria, de Boca, Giovanni Baroni, quien ya utiliza la 10 de Talleres en primera división, Tobías Goytía de River y Alan Alcaraz de Argentinos Juniors.
Los convocados de Argentina
Valentín Reigia – Argentinos Juniors
Thiago Parga – Huracán
Kevin Báez – Aldosivi
Thiago Pérez – Huracán
Julio Coria – Boca Juniors
Álvaro Güich – Rosario Central
Mateo Mendizábal – Banfield
Bautista Giménez – River Plate
Simón Escobar – Vélez Sarsfield
Alex Cardozo – Lanús
Matheo Machuca – Independiente
Galo Escobar – River Plate
Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield
Marcos Ortiz – Belgrano
Giovanni Baroni – Talleres
Mateo Sánchez – Boca Juniors
Alan Alcaraz – Argentinos Juniors
Facundo Salinas – Vélez Sarsfield
Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors
Tobías Goytía – River Plate
Juan Policella – Vélez Sarsfield
El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17
Jueves 19 de noviembre – 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
Domingo 22 de noviembre – 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
Miércoles 25 de noviembre – 12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
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