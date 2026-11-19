Los chicos de Argentina realizaron su última práctica el miércoles.

La Selección Argentin, con el arquero de Aldosivi Kevin Báez en el plantel, pone primera en el Mundial sub 17, que nuevamente se disputa en Qatar y que tendrá a Diego Placente como entrenador y líder futbolístico.

El debut está pautado para este jueves ante Australia, en un compromiso que se disputará desde las 13 horas de Argentina. Posteriormente a este compromiso, la Albiceleste jugará frente a Mozambique y cerrará la fase de grupos con Dinamarca. El encuentro se podrá ver por DSports y TyC Sports.

Entre las figuras del equipo argentino se encuentra el capitán, Simón Escobar, de Vélez, junto con su compañero de equipo, Juan Cruz Policella, además del defensor Julio Coria, de Boca, Giovanni Baroni, quien ya utiliza la 10 de Talleres en primera división, Tobías Goytía de River y Alan Alcaraz de Argentinos Juniors.

Los convocados de Argentina

Valentín Reigia – Argentinos Juniors



Thiago Parga – Huracán



Kevin Báez – Aldosivi



Thiago Pérez – Huracán



Julio Coria – Boca Juniors



Álvaro Güich – Rosario Central



Mateo Mendizábal – Banfield



Bautista Giménez – River Plate



Simón Escobar – Vélez Sarsfield



Alex Cardozo – Lanús



Matheo Machuca – Independiente



Galo Escobar – River Plate



Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield



Marcos Ortiz – Belgrano



Giovanni Baroni – Talleres



Mateo Sánchez – Boca Juniors



Alan Alcaraz – Argentinos Juniors



Facundo Salinas – Vélez Sarsfield



Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors



Tobías Goytía – River Plate



Juan Policella – Vélez Sarsfield

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre – 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

Domingo 22 de noviembre – 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

Miércoles 25 de noviembre – 12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.