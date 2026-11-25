El 25 de noviembre de 2020, el fútbol y la Argentina quedaron paralizados por la muerte del astro a los 60 años. Seis años después, su figura continúa más vigente que nunca.

Seis años pasaron desde aquel 25 de noviembre de 2020 que quedó marcado para siempre en la historia del deporte argentino. Ese día, una noticia sacudió al país y recorrió el mundo: Diego Armando Maradona había muerto a los 60 años en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde atravesaba una internación domiciliaria luego de haber sido operado por un hematoma subdural. La noticia generó una conmoción inmediata y millones de personas comenzaron a despedir a uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

La muerte del Diez provocó escenas de profundo dolor en distintos puntos de la Argentina. Las calles, los estadios y las redes sociales se llenaron de mensajes, banderas y homenajes para recordar al hombre que había llevado al fútbol argentino a lo más alto. Hinchas de diferentes clubes dejaron de lado sus rivalidades para despedir a una figura que trascendió cualquier camiseta y que se convirtió en un símbolo de la identidad nacional.

Maradona construyó una carrera extraordinaria, con momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva. Su consagración máxima llegó en el Mundial de México 1986, cuando condujo a la Selección Argentina hacia su segunda Copa del Mundo. En aquel torneo protagonizó dos jugadas inolvidables frente a Inglaterra: la polémica "Mano de Dios" y el histórico "Gol del Siglo", considerado una de las mejores conquistas de la historia del fútbol.

Su legado también quedó marcado en los clubes que defendió a lo largo de su trayectoria. Barcelona, Napoli y Boca Juniors fueron algunas de las camisetas que vistió y con las que construyó vínculos inolvidables. Especialmente en Nápoles, donde se transformó en una auténtica leyenda al liderar al equipo hacia conquistas históricas y convertirse en un ídolo eterno para una ciudad que encontró en él mucho más que a un futbolista.

Un legado que atraviesa generaciones y un recuerdo que sigue vigente

Incluso después de su fallecimiento, la figura de Maradona continuó presente en los grandes acontecimientos del fútbol argentino. Durante el Mundial de Qatar 2022, su imagen y su recuerdo acompañaron simbólicamente a la Selección argentina en el camino hacia la tercera estrella. La consagración volvió a despertar emociones y alimentó la sensación de que Diego seguía siendo parte de cada celebración del pueblo futbolero.

A seis años de su muerte, la Asociación del Fútbol Argentino volvió a homenajearlo y destacó la importancia de mantener vivo su legado. Su influencia atraviesa generaciones: quienes tuvieron la posibilidad de verlo jugar recuerdan sus gambetas, sus goles y su personalidad, mientras que los más jóvenes conocen su historia a través de imágenes, relatos y videos que mantienen vigente su figura.

Durante este sexto aniversario de su fallecimiento ya hay algunas entidades como la CONMEBOL, AFA, La Liga de España y otras tantas aprovecharon para homenajear a uno de los mejores futbolistas de la historia.

Sin embargo, este nuevo aniversario también encuentra a la Argentina pendiente de la causa judicial que busca determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud que participaron de su atención durante sus últimos días. El segundo juicio por la muerte del exfutbolista tendrá su veredicto el próximo 22 de diciembre, una instancia clave en un proceso que continúa generando expectativa y repercusión.