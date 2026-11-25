Confirmaron desde cuándo los bancos de Mar del Plata abrirán a las 8 por el horario de verano
El Gobierno bonaerense oficializó el cambio de horario para las entidades bancarias. La medida regirá hasta el 23 de marzo de 2027 y alcanzará a los bancos de Mar del Plata.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los bancos de Mar del Plata comenzarán a atender desde las 8 de la mañana a partir del próximo lunes 30 de noviembre, luego de que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializara el cambio de horario de verano para las entidades bancarias.
La medida quedó establecida a través de un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof y regirá hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive. Durante ese período, las sucursales comprendidas en la disposición atenderán al público de lunes a viernes de 8 a 13, en lugar del horario habitual de 10 a 15.
De acuerdo con el decreto, el personal bancario cumplirá su jornada laboral de 7.45 a 15.15, mientras que el horario destinado a la atención al público será de 8 a 13.
El cambio vuelve a implementarse durante la temporada de verano, con el objetivo de concentrar la actividad bancaria durante las primeras horas del día y evitar las franjas de mayor temperatura. El esquema ya se había aplicado en Mar del Plata y otros municipios bonaerenses durante los veranos anteriores.
Así, desde el próximo lunes, quienes necesiten realizar trámites presenciales en las sucursales bancarias de la ciudad deberán tener en cuenta el nuevo horario de atención.
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