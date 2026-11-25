Con la temporada de verano llegando, las inmobiliarias de Mar del Plata empezaron a transitar el momento del año con más movimiento. Las expectativas crecen y aunque aún es pronto para establecer estadísticas, desde el sector esperan que el verano resulte similar al de la temporada anterior, con buen nivel de reservas para enero.

Así lo señaló la vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata Verónica Berasueta en diálogo con Extra FM 102.1 y destacó que la demanda empezó a activarse desde el pasado septiembre, cuando salieron a la luz los valores de los alquileres temporarios. "Salimos con un 25% de aumento, que realmente son valores muy al alcance de todos los bolsillos", expresó.

Según Berasueta el pronóstico es alentador en el centro de la ciudad. Algunas inmobiliarias registran más reservas que en el mismo período del año pasado, pero todavía falta para poder contar con un diagnóstico más amplio de los distintos barrios. La vicepresidenta explicó que el movimiento dependerá en gran parte de las condiciones climáticas y del turismo de cercanía: "Tenemos muchas reservas ya para el 8 de diciembre. Es como el comienzo real de la temporada", confió.

Berasueta se refiere al fin de semana largo del 8 de diciembre, que se extenderá del sábado 5 al martes 8. Además, agregó que una vez que finalicen las clases el verano comenzará a sentirse con mayor intensidad.

Brasil, ¿el principal competidor?

Berasueta reconoció que los movimientos de la economía brasileña y el tipo de cambio pueden influir en las decisiones de los viajeros a la hora de elegir destinos, pero remarcó que Mar del Plata ya tiene un público consolidado.

"Nuestro ranking de las personas que vienen a Mar del Plata es del Gran Buenos Aires y de Capital. Tenemos un turismo interprovincial muy fuerte, de un 80%, y el resto viene de otras partes del país", explicó.

Por otro lado, habló del crecimiento de las plataformas digitales como Airbnb y Booking para contratar alquileres temporarios. Desde Martilleros consideran que existe una competencia desigual y que además los turistas se enfrentan a distintos riesgos al reservar por esos canales: "Es desleal porque ellos tributan fuera del país, mientras que nosotros, los martilleros y las inmobiliarias, tenemos que cumplir nuestras obligaciones dentro de nuestra ciudad".

En esa línea mencionó la campaña que vienen llevando adelante desde el Colegio para promover la contratación de profesionales matriculados y evitar así estafas. Según Berasueta, en las plataformas no se verifica necesariamente que quien publica una propiedad sea su propietario.

"Es muy triste cuando la gente viene y se encuentra con que aquello que soñó, que dejó su dinero para las vacaciones, no existe", sintetizó. Para cerrar, recomendó consultar con inmobiliarias habilitadas y verificar la matrícula de los profesionales a través de la página oficial del Colegio de Martilleros: martillerosmdp.com.ar.