El Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de Mar del Plata condenó a la Dirección General de Cultura y Educación a indemnizar a un menor que en 2021, cuando tenía 11 años, sufrió heridas de consideración al ser embestido por otro estudiante dentro de la Escuela Primaria 57 del barrio Nueve de Julio, mientras circulaba junto a una maestra.

El magistrado entendió que se dio por acreditada la “falta de servicio” y la vulneración del deber de seguridad que corresponde a la institución educativa provincial, ya que la autoridad no probó haber puesto la diligencia necesaria en la prevención previa. Según la prueba producida y valorada en la sentencia, los docentes estaban en el lugar del siniestro y no advirtieron ni ordenaron la circulación para evitar la colisión.

Escuela Primaria N° 57 de Mar del Plata, donde en 2021 ocurrió el choque entre alumnos por el que la Justicia condenó a la Provincia.

El caso ocurrió el 1 de septiembre de 2021, cerca de las 13.50, cuando un menor de 6to grado del establecimiento ubicado en Remedios de Escalada al 1200 caminaba por un pasillo rumbo al aula junto a su docente, y otro estudiante que circulaba corriendo giró en una esquina y lo chocó de frente. Producto del impacto, la víctima sufrió una fractura de tabique nasal y la pérdida de dos piezas dentarias.

Por su lado, la Provincia negó la mecánica del hecho e invocó eximente del caso fortuito por el accionar de un tercero, en este caso el estudiante que corriendo embistió a la víctima. A eso añadió que, una vez ocurrido el siniestro, las autoridades escolares actuaron conforme a los protocolos vigentes.

La Dirección General de Cultura y Educación fue condenada por la justicia marplatense.

Otra fue la mirada que plasmó el juez Marcelo Fernández en la sentencia, donde consideró que “la obligación de seguridad consiste en el deber de asegurar la integridad física del menor a través del cuidado y vigilancia mientras permanece en el colegio y su reintegro a los padres sin daño alguno”.

En cuanto a la respuesta estatal limitada a lo ocurrido después del golpe, evaluó que “todas esas cuestiones son relativas a la etapa posterior al incidente, nada ha alegado (la Provincia) en relación a la etapa previa tendiente a evitar que el suceso aconteciera de tal manera”.

La Justicia entendió que el Estado incurrió en la "falta de servicio", por no garantizar las condiciones de seguridad.

En el tramo más contundente, Fernández consideró que “los docentes a cargo deberían haber estado más atentos a su control, siendo que el propio accidentado estaba acompañado de su maestra, quien al escuchar que otro menor venía corriendo no le advirtió que cesara tal acción y, ante ello, no desplegó las advertencias necesarias para evitar la desencadenación de la colisión entre los menores”.

En cuanto a los rubros indemnizatorios, impuso una cifra cercana a los $7,5 millones por el tratamiento psicológico, los tratamientos futuros por las prótesis dentarias y el daño moral. El monto más considerable se establecerá en la etapa de ejecución de sentencia, ya que el juez planteó una indemnización por incapacidad sobreviniente, un concepto que calcula cuánto disminuyeron sus posibilidades de trabajar o desarrollar actividades económicamente valorables como consecuencia de una incapacidad. Al respecto, se fijó una incapacidad física permanente del 1,25% por un período de 57 años, desde los 18 años de inicio laboral presunto hasta los 75 años.