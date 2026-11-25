La medida de fuerza afectará el dictado de clases en la Unmdp. Foto: 0223.

En el marco de una medida de fuerza en todo el país, docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) realizarán este miercoles 25 de noviembre un paro, exigiendo al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario ratificada hace varios meses en el Congreso, que pone en peligro la educación superior.

La huelga se determinó la semana pasada luego que el Congreso Extraordinario de Conadu advirtiera que el proyecto de presupuesto 2027, "sostiene el incumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario y ajusta aun más la educación, la salud, la ciencia y la tecnología".

"Son todas la cuestiones que mencionó el Papa León XIV en los último días", afirmó Abigail Araujo, titular de Adum Mar del Plata.

La federación de docentes universitarios sostiene, tras realizar un informe técnico sobre los gastos que el Gobierno planea realizar para el próximo año, hay una "sentencia de muerte al sistema universitario nacional que pretende La Libertad Avanza".

La medida de fuerza afectará el dictado de clases en la Unmdp. Foto: 0223.

"En el Día de la Soberanía Nacional, reafirmamos nuestra lucha en defensa de una universidad pública que abrace al pueblo y de un sistema científico-tecnológico autónomo del poder imperial, necesarios para construir un futuro digno para las y los argentinos", señala un escrito difundido a través de las redes sociales.