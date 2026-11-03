Los bancos de Mar del Plata cambiarán su horario por el verano: desde cuándo abrirán más temprano

Los bancos de Mar del Plata volverán a modificar su horario de atención durante el verano y abrirán sus puertas más temprano, como ocurrió en las dos temporadas anteriores. La medida permitirá que las sucursales pasen de la franja habitual de 10 a 15 a un esquema de 8 a 13. Aunque todavía no se conoce la fecha exacta en que comenzará a regir, ya hay un pedido formal para implementar el cambio desde fines de noviembre.

El pedido formal que realizó la Asociación Bancaria

La Asociación Bancaria solicitó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que el horario de verano se aplique entre el 30 de noviembre de 2026 y el 23 de marzo de 2027. La propuesta contempla que la atención al público se desarrolle de lunes a viernes, de 8 a 13, mientras que la jornada laboral del personal bancario se extendería en la ciudad y el resto de las localidades de 7.45 a 15.15.

La modificación comenzaría a regir este mes.

El planteo se enmarca en un esquema que ya tiene antecedentes recientes en territorio bonaerense. Durante el verano pasado, las sucursales de 108 municipios adelantaron su horario, entre ellas las de General Pueyrredon. La disposición alcanzó tanto al Banco Provincia como a las entidades privadas y estuvo vigente desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 22 de marzo de 2026.

El cambio responde principalmente a una cuestión climática: busca evitar que clientes y trabajadores deban trasladarse o permanecer en las sucursales durante las horas de mayor temperatura. De esa manera, la actividad presencial se concentra durante las primeras horas del día, cuando las condiciones suelen ser más favorable y no golpea tanto el calor.

Los bancos podrían abrir más temprano.

Por el momento, resta conocer la fecha exacta de inicio que establecerá el Gobierno bonaerense para la temporada 2026/2027. El pedido de la Asociación Bancaria propone que el esquema comience el 30 de noviembre, aunque la confirmación oficial deberá precisar desde qué jornada los vecinos de Mar del Plata encontrarán las sucursales abiertas desde las 8.