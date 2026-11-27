La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó una serie de convenios con siete empresas para poner en marcha un centro de formación laboral en el Espacio Unzué, en una medida que había sido anunciada en 2025 luego de que se dieron de baja los diferentes programas sociales que se desarrollaban en el exasilo.

La novedad la dio a conocer la propia Pettovello en sus redes sociales, donde resaltó que los convenios contemplan tanto a empresas de origen marplatense como a otras con presencia en la ciudad, con el objetivo de darle forma al Centro de Formación Capital Humano - Unzué.

“Desde el Ministerio de Capital Humano impulsamos el trabajo conjunto con el sector privado para acercar herramientas de formación, desarrollar habilidades y ampliar las oportunidades de inserción laboral”, resaltó la ministra.

El Espacio Unzué será destinado a la formación en oficios y habilidades laborales, mientras que empresas aportarán materiales para trabajos de mantenimiento y refacción.

Según lo detallado, Cabrales y Randstad -multinacional neerlandesa de recursos humanos y servicios de capital humano- brindarán la misma oferta de capacitación que actualmente desarrollan en el centro de formación que el Ministerio tiene en Buenos Aires.

En tanto, la constructora marplatense Coarco dará cursos sobre habilidades blandas para el trabajo en equipo; La Fonte D´Oro dictará una capacitación en nutrición aplicada a la atención al cliente en establecimientos gastronómicos; el Torreón del Monje ofrecerá un curso de gastronomía y cocina inicial; mientras que Medialunas SAO tendrá a su cargo un curso de iniciación en pastelería.

Por otro lado, se firmaron contratos con Norgreen -empresa de productos farmacéuticos radicada en el Parque Industrial de Batán- y Cabrales para la entrega de materiales destinados a trabajos de albañilería, impermeabilización, pintura y refacción del edificio.

Santilli había dado detalles al Senado

En el reciente Informe de Gestión presentado al Senado de la Nación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había dado detalles ante una consulta de la senadora y exministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, sobre el futuro del Unzué.

Allí, se remarcó que “se proyecta para el inmueble un destino similar al Centro de Formación Capital Humano, y cuyo propósito es crear un espacio de capacitación amplio y de referencia nacional, a fin de contribuir al fortalecimiento del capital humano en sectores productivos estratégicos y promover la inclusión laboral formal y la mejora de la empleabilidad de jóvenes y adultos, así como garantizar un enfoque integral y efectivo que potencie las capacidades de los participantes y responda a las demandas del mercado laboral”.

Martín Cabrales, uno de los firmantes de los convenios. Además también estarán Randstad, Coarco, La Fonte D´Oro, Torreón del Monje y Medialunas SAO.

En ese mismo reporte, Gabinete había resaltado que se llevaron adelante diferentes tareas de mantenimiento del lugar, a la vez que está previsto avanzar con tareas de refacción a partir de recursos propios.

“Se prevé intervenir, con personal propio y mediante la utilización de los recursos disponibles del Organismo, en aquellos sectores y componentes del edificio que admitan su recuperación, mejora o puesta en valor a través de tareas de mantenimiento y reparación, priorizando las acciones tendientes a evitar el agravamiento del deterioro y a asegurar la conservación del patrimonio edilicio existente”, concluyó.