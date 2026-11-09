¿Saturnino se quedó solo y llorando?: la explicación detrás de las imágenes del elefante marino

El destete marca una etapa clave para los elefantes marinos: después de varias semanas de lactancia, las crías comienzan a prepararse para la vida independiente

Saturnino, el pequeño elefante marino que nació frente al ex Asilo Unzué, dio una nueva señal de crecimiento. Esta vez, su madre se alejó y permaneció fuera de la playa durante más de tres horas.

A principios de noviembre, el cachorro sorprendió al meterse al mar junto a su madre y nadar cerca de 150 metros mar adentro.

El dato fue compartido por Juan Lorenzani, de Fundación Fauna Argentina a 0223, quien explicó que hasta ahora la hembra solía ausentarse por períodos de no más de 20 minutos.

El 4 de noviembre cumplió un mes de vida y también cambió de playa, en una nueva etapa de su desarrollo.

Según el informe de campo, el cachorro permaneció solo durante toda la mañana. Para los especialistas, este cambio podría indicar que Saturnino comenzó a transitar el proceso de destete, una etapa natural en la que deja de depender de la lactancia materna.

Otro de los indicadores de su evolución es la muda completa de su pelaje, que adquirió una coloración gris y evidencia avances en su desarrollo.

¿Por qué Saturnino parece estar llorando?

En las últimas horas, algunas imágenes del cachorro generaron comentarios por las gotas de humedad que se observan alrededor de sus ojos. Sin embargo, desde Fundación Fauna Argentina aclararon a 0223 que no se trata necesariamente de lágrimas ni de una expresión de tristeza.

Lorenzani explicó que en los pinnípedos, grupo al que pertenecen los elefantes marinos, esta reacción responde a un mecanismo fisiológico natural.

La humedad permite lubricar y proteger la córnea frente a la arena y la sal del mar, además de formar parte de sus procesos de osmorregulación.

Por eso, el especialista pidió evitar las interpretaciones humanas sobre el comportamiento del animal. Se trata de respuestas biológicas vinculadas con su supervivencia y desarrollo.

Durante sus primeras semanas, Saturnino aprendió a nadar acompañado por su madre, que hasta ahora realizaba breves salidas al mar y regresaba junto a él.

La separación también coincide con el desgaste físico de la madre, que lleva semanas de ayuno y de lactancia. Aunque todavía resta observar cómo continúa el proceso, todo indica que Saturnino está cada vez más cerca de comenzar una nueva etapa de independencia.