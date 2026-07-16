El emotivo mensaje de Martín Cabrales por la muerte de Joaquín: "Vivirás en el corazón de toda la familia"

El emotivo mensaje de Martín Cabrales por la muerte de su primo Joaquín.

En medio de la tensión por el partido de la Selección argentina en el Mundial 2026, la ciudad se vio conmocionada por el fallecimiento de Joaquín Cabrales, uno de los miembros más jóvenes de la tradicional familia marplatense que montó un emblema en la industria del café.

Su primo hermano Martín Cabrales, reconocido públicamente por ser el presidente de la empresa, confirmó la muerte de Joaquín en las redes sociales y le dedicó un emotivo mensaje.

“Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico, de 32 años, que descanse junto a mi tío Coco y nuestros abuelos. Vuela alto, Joaco, siempre vivirás en el corazón de toda la familia", escribió Martín junto a una foto del joven.

Quién era Joaquín Cabrales

Joaquín tenía 32 años y era hijo de José Manuel Cabrales, el tío de Martín. La familia decidió no dejar trascender la causa de su fallecimiento y el tema fue tratado con muchísimo respeto en los medios y en las redes sociales.

Es allí donde el joven solía mostrar sus viajes, sus reuniones familiares y los increíbles paisajes que había conocido. Era aficionado a la fotografía y fanático de la Selección argentina, a la que había podido ir a ver en más de una Copa Mundial.









Su última aparición pública había sido en febrero del 2024, cuando su primo Martín fue reconocido como vecino destacado de la ciudad de Mar del Plata.