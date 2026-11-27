La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó en las últimas horas un fallo contundente y favorable a la conducción de Luis Barrionuevo en el marco de la disputa judicial con la Lista Gris Naranja, sector opositor de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra).

La resolución dejó en claro que no corresponde dar tratamiento al recurso de inconstitucionalidad presentado por la lista opositora contra Uthgra. Para fundamentar su decisión, el tribunal señaló que, por tratarse de cuestiones vinculadas al régimen de asociaciones sindicales de jurisdicción federal, la Cámara reviste la condición de Superior Tribunal de la causa.

De esta manera, la Justicia resolvió no avanzar con el planteo presentado por la Lista Gris Naranja, que buscaba cuestionar aspectos vinculados al funcionamiento y al régimen de asociaciones sindicales, y respaldó de lleno a Luis Barrionuevo, al frente de la organización gremial que representa a los trabajadores hoteleros y gastronómicos.