La Justicia declaró nulo el despido de un trabajador gastronómico del Puerto de Mar del Plata

A partir del firme reclamo de Uthgra Mar del Plata, un fallo judicial le dio la razón a un trabajador de un establecimiento gastronómico ubicado en el Centro Comercial del Puerto, y declaró nulo su despido.

El Tribunal de Trabajo N° 2 ordenó en las últimas horas a la empresa Let’s Go Travel Company S.A., propietaria de La Pescadería Fish Market, reincorporarlo a su puesto en las mismas condiciones laborales, y pagarle además una indemnización superior a los 11,3 millones de pesos. La resolución representa un respaldo contundente a la protección de los derechos laborales y la actividad sindical.

El conflicto se originó cuando el trabajador fue despedido, a principios de este año, después de postularse como delegado gremial. Pese a la desvinculación, el proceso electoral continuó y quedó elegido como representante de sus compañeros y compañeras en el establecimiento.

La Justicia ordenó a La Pescadería Fish Market, en el Centro Comercial del Puerto, reincorporar al trabajador en su puesto y pagarle más de $11,3 millones.

Ante esta situación, Uthgra Mar del Plata llevó adelante el reclamo en defensa del trabajador, el cual incluyó diversas gestiones administrativas y lengales, y también manifestaciones en el Centro Comercial del Puerto para exigir que se respetaran sus derechos y se preservara su puesto de trabajo.

Finalmente, la Justicia hizo lugar a la demanda por amparo sindical y consideró nulo el despido. En su sentencia, el Tribunal ordenó a Let’s Go Travel Company S.A. la reinstalación del trabajador en su cargo y bajo las mismas condiciones laborales que tenía al momento de la desvinculación.

Pablo Santín, sostuvo que se trata de “un fallo muy importante"

Además, estableció el pago de $11.313.968,65 en concepto de daño material, correspondiente a los salarios caídos entre mayo y octubre de 2026, los días de abril y el sueldo anual complementario proporcional.

La resolución dispone que la reincorporación deberá concretarse dentro de las 24 horas de quedar firme y consentida la sentencia. En caso de incumplimiento, la empresa podrá recibir sanciones económicas por cada día de demora.

El conflicto se originó cuando el trabajador fue despedido, a principios de este año, después de postularse como delegado gremial.

El secretario general de Uthgra Mar del Plata, Pablo Santín, sostuvo que se trata de “un fallo muy importante" que "deja un precedente muy claro en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y en la protección de la representación gremial”.

En ese sentido, el dirigente remarcó que “ningún trabajador puede ser perseguido o despedido por ejercer sus derechos sindicales” y que la postulación como delegado no puede convertirse jamás en un motivo para perder el trabajo.

Santín también destacó finalmente la importancia de haber acompañado el reclamo desde el primer momento, tanto en el ámbito administrativo y judicial como mediante las manifestaciones realizadas en el establecimiento, para defender el puesto de trabajo.