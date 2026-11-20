El Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y los amantes de la pesca aficionada no salen de su conmoción por una noticia inesperada: en las últimas horas, se confirmó la muerte de Germán Rigane a los 48 años.

Según pudo saber 0223, Rigane se había jubilado como empleado de Edea y se había volcado de lleno a su pasión: la pesca de lisa. En el último tiempo se desempeñaba como guía de pesca de lisa y pejerrey en la albufera Mar Chiquita y la laguna La Pandorga.

"Hoy nos toca despedir al compañero Germán Rigane", indicaron desde el Sindicato Luz y Fuerza al tiempo que detallaron que "en estos difíciles momentos, acompañamos y nos solidarizamos con su familia, especialmente con Analía, su compañera de vida, y con sus amigos y seres queridos".

De acuerdo a la información recabada por este medio, el hombre falleció por la noche de este jueves y sus restos son velados hasta las 11:30 en la cochería ubicada en Luro 4036.

Germán además tenía un fuerte vínculo al espacio al ser sobrino del histórico José Rigane, ex secretario general del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) y secretario adjunto de la CTA Autónoma, quien participó en la fundación de la CTA y encabezó luchas sindicales contra las privatizaciones de los años 90 y en defensa de la soberanía energética.