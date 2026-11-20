Enfermeros del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) realizarán dos jornadas de protesta el próximo lunes y martes para visibilizar una serie de reclamos vinculados con las condiciones laborales y la situación que atraviesa el personal de salud bajo la órbita del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La primera convocatoria surgió de trabajadores autoconvocados del hospital, que ya realizaron una reunión en el hall central con la participación de más de 50 enfermeros. La segunda jornada, prevista para el martes 24 de noviembre a las 11, contará con el acompañamiento de los gremios ATE y Cicop.

Entre los principales reclamos, los trabajadores mencionaron la falta de personal, la imposibilidad de cubrir las guardias mínimas para garantizar la atención de los niños, los bajos salarios y la sobrecarga laboral. "Necesitamos condiciones dignas de trabajo y el reconocimiento de enfermería", expresaron los trabajadores que impulsan la convocatoria.

Dos jornadas de protesta en el Materno Infantil

La primera manifestación fue organizada por enfermeros autoconvocados, que buscan darle visibilidad a las problemáticas que atraviesan cotidianamente en el ámbito hospitalario.

En tanto, ATE difundió una convocatoria para el martes 24 de noviembre a las 11, en las escalinatas del hospital, sobre la calle Castelli. La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro, diálogo y participación colectiva para poner en común las preocupaciones del sector y debatir sobre las condiciones en las que desarrollan sus tareas.

"La participación de cada compañera y compañero es fundamental. Necesitamos organizarnos y construir colectivamente", señalaron desde ATE.