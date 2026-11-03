Trabajadores de la Clínica Mar del Plata reclaman por falta de pago y la inactividad del establecimiento

Los trabajadores de la Clínica Mar del Plata atraviesan una situación de incertidumbre por la falta de pago de sus salarios y la inactividad del establecimiento. Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), los empleados llevan un mes y medio sin cobrar, mientras continúan presentándose en sus puestos y cumplen sus jornadas habituales, pese a que no hay pacientes ni tareas para realizar.

Marcelo Delgado, secretario adjunto del gremio, explicó en declaraciones a 0223 que el centro de salud dejó de recibir pacientes luego de la quita de cápitas del Programa de Atención Médica Integral (Pami). La falta de actividad, indicó, alcanza también a quienes podrían atenderse de manera particular o a través de otras obras sociales.

Los trabajadores no cobran sus salarios pese a que se presentan a trabajar. Foto: 0223.

“Los trabajadores hace un mes y medio ya que no perciben el sueldo”, sostuvo Delgado. De acuerdo con el dirigente, son entre 80 y 100 empleados directos afectados por el conflicto, además del impacto que la situación genera en sus familias y en los proveedores vinculados al funcionamiento de la clínica.

Cumplen sus horarios, pero no tienen tareas

El representante de Atsa describió que los trabajadores continúan asistiendo al establecimiento y permanecen allí durante sus turnos de ocho horas, aunque la ausencia de pacientes impide que puedan desarrollar sus tareas habituales.

“Vienen y cumplen su horario habitual y normal. Están acá, cumplen las ocho horas, sin realizar ninguna tarea, porque al no tener pacientes no tienen tareas”, señaló.

Esta mañana recibieron el respaldo de la conducción de la CGT. Foto: 0223.

Delgado aseguró que el problema no comenzó recientemente, sino que se arrastra desde hace varios meses y se agravó durante el último mes y medio o dos. También indicó que las autoridades de la clínica brindan poca información sobre el futuro del establecimiento y atribuyen las dificultades económicas a la falta de pagos.

Tal como adelantó 0223, la situación de la clínica ya había generado preocupación semanas atrás, luego del fallecimiento de su propietario, Abraham Rabinovich. Sin embargo, Delgado aclaró que las dificultades económicas y operativas eran anteriores a ese hecho y que la muerte del dueño no fue el origen del conflicto.

La clínica Mar del Plata no recibe pacientes desde hace meses. Foto: 0223.

Desde Atsa adelantaron que la medida de reclamo continuará hasta que se encuentre una respuesta definitiva para los trabajadores. Delgado confirmó que el gremio acompaña a los empleados y destacó que también recibieron el respaldo de representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT).