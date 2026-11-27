El proyecto, denominado HernIA, utiliza inteligencia artificial para reconocer y señalar en tiempo real distintas estructuras anatómicas durante las cirugías de hernia inguinal realizadas mediante videolaparoscopía.

La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades en el campo de la medicina y la práctica quirúrgica. En ese contexto, profesionales de Clínica Colón participaron en el desarrollo de una herramienta tecnológica que busca aportar mayor precisión y asistencia durante las intervenciones quirúrgicas.

El proyecto, denominado HernIA, utiliza inteligencia artificial para reconocer y señalar en tiempo real distintas estructuras anatómicas durante las cirugías de hernia inguinal realizadas mediante videolaparoscopía. Por su originalidad y su aporte a la innovación y la seguridad quirúrgica, el trabajo recibió el Premio Eduardo F. Beláustegui, una de las distinciones científicas que otorga la Asociación Argentina de Cirugía.

¿Cómo funciona esta tecnología?

La cirugía laparoscópica es una técnica mínimamente invasiva que permite realizar intervenciones a través de pequeñas incisiones, utilizando una cámara y un instrumental específico. El cirujano observa el campo operatorio en un monitor, donde visualiza las estructuras anatómicas sobre las que debe trabajar.

Durante una reparación de hernia inguinal, es fundamental reconocer con precisión diferentes elementos, como los vasos sanguíneos, el cordón espermático, el conducto deferente y los ligamentos de la región. Su identificación requiere conocimientos anatómicos, experiencia y una atención permanente.

HernIA incorpora un sistema de inteligencia artificial que analiza las imágenes de la cirugía y marca visualmente cinco estructuras anatómicas de referencia. De esta manera, ofrece información adicional al cirujano mientras realiza el procedimiento.

La herramienta funciona como un sistema de asistencia: acompaña la interpretación del campo quirúrgico y aporta referencias visuales que pueden resultar especialmente útiles cuando algunas estructuras presentan dificultades para distinguirse.

Una investigación con resultados prometedores

Para desarrollar esta tecnología se utilizaron imágenes de 45 procedimientos quirúrgicos realizados en Clínica Colón y en el Hospital de Campaña Escuela Hogar de Corrientes. El material fue analizado y etiquetado por especialistas en cirugía laparoscópica para entrenar el sistema de inteligencia artificial.

Las evaluaciones demostraron que HernIA puede identificar y delimitar con precisión distintas estructuras anatómicas durante los procedimientos, procesando las imágenes en tiempo real. En las pruebas realizadas en un entorno quirúrgico simulado, el sistema también mostró una reducción de los errores de identificación en comparación con el reconocimiento manual.

Estos resultados representan un avance en el desarrollo de tecnologías de asistencia para la cirugía y abren nuevas perspectivas para su aplicación. El sistema requiere continuar con estudios y evaluaciones clínicas en diferentes centros médicos para ampliar la validación de sus resultados.

El aporte de Clínica Colón y la colaboración entre equipos

La investigación fue realizada por un equipo de profesionales de distintas instituciones, entre ellos el Dr. Pablo Zalazar, integrante del Servicio de Cirugía de Clínica Colón, quien participó como coautor del trabajo.

Su contribución incluyó el aporte de material audiovisual de procedimientos laparoscópicos realizados en la institución. Estas imágenes formaron parte de la base de datos utilizada para entrenar y evaluar el sistema, junto con material quirúrgico del Hospital de Campaña Escuela Hogar de Corrientes.

El trabajo conjunto permitió integrar la experiencia de especialistas en cirugía laparoscópica con conocimientos y herramientas de inteligencia artificial, dando lugar a un desarrollo tecnológico aplicado a una necesidad concreta de la práctica quirúrgica.

Un reconocimiento a la investigación y la innovación

El trabajo fue distinguido con el Premio Eduardo F. Beláustegui de la Asociación Argentina de Cirugía, una distinción científica que reconoce investigaciones presentadas en el Fórum de Investigación del Congreso Argentino de Cirugía.

El premio lleva el nombre de Eduardo F. Beláustegui, primer presidente de la Asociación Argentina de Cirugía y una figura fundamental en la institucionalización de la especialidad en nuestro país. Se trata de uno de los reconocimientos académicos tradicionales de la comunidad quirúrgica argentina.

A su vez, la investigación fue publicada en Surgical Innovation, una revista científica internacional especializada en innovación aplicada a la práctica quirúrgica. La publicación permite compartir los resultados del proyecto con la comunidad científica internacional.

Tecnología al servicio de la atención médica

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en medicina plantea nuevas oportunidades para acompañar el trabajo de los profesionales, optimizar procesos y contribuir a la seguridad de los procedimientos.

En cirugía, estas tecnologías pueden aportar información complementaria, facilitar el reconocimiento de estructuras anatómicas y convertirse en recursos valiosos para la formación de nuevos especialistas.

La participación de Clínica Colón en este proyecto pone en valor la investigación colaborativa, la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones orientadas a la evolución de la práctica médica y la calidad de atención de los pacientes.