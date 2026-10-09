Mar del Plata será sede del primer Foro Internacional de Gestión Sanitaria, Innovación y Seguridad del Paciente

El próximo 30 de octubre, la Clínica Colón organizará el primer Foro Internacional de Gestión Sanitaria, Innovación y Seguridad del Paciente.

Mar del Plata será escenario de un encuentro internacional dedicado a los desafíos actuales y futuros de la atención en salud. El próximo 30 de octubre, la Clínica Colón organizará el primer Foro Internacional de Gestión Sanitaria, Innovación y Seguridad del Paciente, una jornada que reunirá a referentes nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos y experiencias sobre calidad asistencial, nuevas tecnologías y gestión sanitaria.

El evento se desarrollará de 8 a 18 horas en el Hotel Costa Galana y contará con la participación de especialistas de Argentina, Chile y Estados Unidos, entre ellos referentes vinculados con políticas de calidad y acreditación de establecimientos sanitarios, instituciones académicas y organizaciones dedicadas a evaluar la efectividad clínica.

“Para nosotros es un orgullo porque pudimos, con mucho esfuerzo, desarrollar este evento”, señaló el doctor Elías Mahli, director médico de la Clínica Colón. El profesional destacó la posibilidad de reunir en Mar del Plata a expositores de primer nivel para abordar temáticas que forman parte de la transformación de la medicina.

Expertos internacionales y nuevas herramientas para la salud

Uno de los ejes del foro será la seguridad del paciente y el desarrollo de sistemas que permitan medir y mejorar la calidad de la atención. Entre los participantes se encuentran representantes del Ministerio de Salud de Chile que trabajaron en la elaboración de normas y políticas nacionales de calidad y acreditación de establecimientos sanitarios.

También habrá especialistas vinculados con la Universidad Internacional de Florida y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS). Según adelantaron desde la organización, la propuesta apunta a conocer experiencias internacionales y analizar cómo pueden trasladarse a las instituciones de salud de la región.

Lucas Sobrado, director general de Administración de la Clínica Colón, remarcó la importancia de que estos conocimientos puedan compartirse en la ciudad, sin que los profesionales deban viajar al exterior para acceder a determinadas experiencias de formación.

“Lo más destacable es el Ministerio de Salud de Chile: van a venir dos de las personas que redactaron las normas en donde se mide la seguridad y los criterios de seguridad del paciente en todos los establecimientos de salud de Chile”, explicó.

Inteligencia artificial, cirugía robótica e innovación médica

La agenda incluirá temáticas vinculadas con la inteligencia artificial aplicada al ámbito sanitario, la cirugía robótica y el desarrollo de nuevas herramientas para mejorar los procesos de atención.

Mahli consideró que Mar del Plata tiene condiciones para impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en salud a escala regional. En ese sentido, señaló que la Clínica Colón viene trabajando en la incorporación de nuevas tecnologías y en proyectos destinados a modernizar la práctica médica.

Entre ellos, destacó el desarrollo de cirugía robótica y la implementación de una Unidad de Stroke con certificación internacional, orientada a la atención de pacientes con accidentes cerebrovasculares. “Vemos que, a nivel locorregional, Mar del Plata es un polo que tiene que empujar todo el desarrollo técnico y de innovación en la región”, afirmó el director médico.

Por su parte, Luciano Vallota, subdirector de Atención al Paciente de la Clínica Colón, sostuvo que la institución busca mantenerse a la vanguardia tanto en la implementación de tecnología como en los circuitos que contribuyen a mejorar la experiencia y la atención de los pacientes.

La elección de la ciudad también responde a su infraestructura para recibir encuentros profesionales y a la presencia de instituciones sanitarias de referencia. Para Vallota, la combinación de recursos turísticos, hoteleros y médicos permite que Mar del Plata sea sede de actividades de alcance internacional.

Medir para mejorar la calidad asistencial

Otro de los ejes centrales será la evaluación de los procesos sanitarios y la utilización de indicadores para conocer resultados, identificar oportunidades de mejora y comparar prácticas con estándares internacionales.

Sobrado sostuvo que el objetivo es que las instituciones puedan registrar sus procedimientos y utilizar esa información para evaluar su desempeño. “Si nosotros registramos lo que hacemos, podemos medirlo, podemos ver cómo mejorar, podemos valorarlo y podemos compararnos”, explicó.

En ese marco, destacó que el foro busca abrir la discusión más allá de la propia clínica e involucrar a otros establecimientos, profesionales y a la comunidad.

Desde la Clínica Colón señalaron que la intención es consolidar el foro como un espacio de intercambio y actualización sobre los principales desafíos de la gestión sanitaria, en un contexto en el que las nuevas tecnologías y los criterios de seguridad adquieren cada vez mayor relevancia.

La convocatoria está dirigida a profesionales de la salud, responsables de instituciones sanitarias y personas interesadas en conocer experiencias y herramientas vinculadas con la calidad asistencial.

El primer Foro Internacional de Gestión Sanitaria, Innovación y Seguridad del Paciente se realizará el viernes 30 de octubre, de 8 a 18 horas, en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, organizado por la Clínica Colón.