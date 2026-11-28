Recientemente el escritor Hernán Casciari fue denunciado penalmente por presunta estafa y administración fraudulenta vinculada con el sistema de financiamiento colectivo que impulsó a través de Orsai, su proyecto editorial y productora audiovisual. La denuncia se amplió hacia otros integrantes del equipo que realizó la película La muerte de un comediante, como al actor Diego Peretti, quien llevó adelante la dirección junto a Javier Beltramino.

La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 34 de la Ciudad de Buenos Aires y busca esclarecer cómo se administraron los aportes de las personas que participaron en el financiamiento de la película. El sistema convocaba a particulares a aportar dinero, con la posibilidad de convertirse en socios productores. Según los denunciantes, el problema surgió cuando empezaron a reclamar información detallada sobre los ingresos y no obtuvieron respuestas.

Uno de los mayores problemas, señalaron los denunciantes, estuvo en las desafortunadas frases que tuvieron públicamente miembros de la comunidad Orsai. Hernán Casciari fue cuestionado por prometer resultados irrisorios de inversiones con la película y a Diego Peretti le señalaron una entrevista donde se nombró a sí mismo como productor. En esa línea, el actor decidió utilizar sus redes oficiales para aclarar los tantos.

Qué dijo Peretti

En un segundo descargo en su cuenta oficial de Instagram, el actor se refirió al "origen de 'La muerte de un comediante'”. "Nació entre el 2015 y el 2016, cuando Javier Beltramino se me acercó con ganas de que hiciéramos juntos una película independiente, basada en una idea mía. Con esa idea empezamos a desarrollar el proyecto", explicó Peretti.

Y continuó: "Para el guión convocamos a Hernán Casciari y a Christian Basilis, que trabajaron sólo como guionistas. El 15 de junio de 2017 entregaron el guión, que fue registrado ese mismo día. Desde entonces y hasta el 2022 no volví a tener relación alguna con Hernán Casciari ni con la comunidad Orsai".

"Durante los años siguientes, Javier y yo intentamos conseguir financiamiento para la película de forma independiente y siempre por fuera de Orsai, sin lograrlo. Necesitábamos que alguien la produjera. La entrevista que di a Clarín en el 2017, y que por lo que tengo entendido dio lugar a que se ampliara la denuncia hacia mí, corresponde a esa etapa: éramos nosotros quienes impulsábamos un proyecto independiente en desarrollo, por eso mi respuesta afirmativa a la pregunta de si era productor de la película en ese momento. Con la llegada de la pandemia, esa búsqueda de financiamiento se interrumpió", sentenció Peretti.

Luego, siguió el relato: "Recién en el primer cuatrimestre del 2022, cinco años después de aquella entrevista, Hernán Casciari volvió a contactarme, esta vez en nombre de Orsai Audiovisual, para proponernos que fueran ellos quienes asumieran íntegramente la producción de la película, con su propio equipo y su sistema de financiamiento. Una de sus condiciones fue que Javier y yo nos ocupáramos sólo de la parte artística".

Para cerrar, explicó que "firmamos contratos como directores, con honorarios fijos. La reescritura del guión y mi trabajo como actor los hice ad honorem. Desde que Orsai Audiovisual asumió la producción, nunca intervinimos en la recaudación, ni en el presupuesto, ni en los gastos, ni tuvimos acceso a esa información".

"Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy orgulloso de la película y agradecido con quienes confiaron en ella", sintetizó el actor.