Denunciaron penalmente a Hernán Casciari por una presunta estafa millonaria: hay otros famosos involucrados
El escritor fue cuestionado por el manejo de fondos para financiar películas y series. Señalaron la falta de documentación y de beneficios prometidos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El escritor Hernán Casciari fue denunciado penalmente por presunta estafa y administración fraudulenta vinculada con el sistema de financiamiento colectivo que impulsó a través de Orsai, su proyecto editorial y productora audiovisual.
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 34 de la Ciudad de Buenos Aires y busca esclarecer cómo se administraron los aportes de las personas que participaron en las distintas producciones de Orsai.
El sistema convocaba a particulares a aportar dinero para hacer películas y series, con la posibilidad de convertirse en socios productores. Según los denunciantes, el problema surgió cuando empezaron a reclamar información detallada sobre los ingresos, los gastos y la eventual distribución de ganancias, sin obtener respuestas.
Uno de los productores que impulsó la presentación judicial Nicolás Expósito explicó públicamente que el objetivo es acceder a documentación que permita reconstruir el destino de los fondos. “Lo único que pedimos es transparencia”, sostuvo públicamente.
Entre los principales planteos de la denuncia está la presunta falta de balances y comprobantes que permitan verificar los movimientos financieros de cada proyecto. Los firmantes sostienen que la información que recibieron no alcanza para determinar con claridad cuánto dinero ingresó, cómo se utilizó y qué corresponde a cada aportante.
Expósito señaló que el grupo envió tres cartas documento para solicitar documentación respaldatoria y que ante la falta de respuestas decidió recurrir a la Justicia. Otro punto bajo discusión es si se habrían utilizado fondos de algunas producciones para cubrir obligaciones de otras.
Los otros famosos vinculados a la iniciativa
La controversia alcanzó a figuras del espectáculo que participaron en videos para la difusión del proyecto en sus primeros años. Entre ellos aparecen Darío Barassi, Diego Peretti, Andy Kusnetzoff y Justina Bustos.
Barassi aclaró que las grabaciones se hicieron hace mucho tiempo atrás, cuando la propuesta empezaba a desarrollarse. Su participación en los videos no implica por sí misma que esté involucrado en la denuncia penal.
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