Denunciaron penalmente a Hernán Casciari por una presunta estafa millonaria: hay otros famosos involucrados

El escritor Hernán Casciari fue denunciado penalmente por presunta estafa y administración fraudulenta vinculada con el sistema de financiamiento colectivo que impulsó a través de Orsai, su proyecto editorial y productora audiovisual.

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 34 de la Ciudad de Buenos Aires y busca esclarecer cómo se administraron los aportes de las personas que participaron en las distintas producciones de Orsai.

El sistema convocaba a particulares a aportar dinero para hacer películas y series, con la posibilidad de convertirse en socios productores. Según los denunciantes, el problema surgió cuando empezaron a reclamar información detallada sobre los ingresos, los gastos y la eventual distribución de ganancias, sin obtener respuestas.

Uno de los productores que impulsó la presentación judicial Nicolás Expósito explicó públicamente que el objetivo es acceder a documentación que permita reconstruir el destino de los fondos. “Lo único que pedimos es transparencia”, sostuvo públicamente.

Entre los principales planteos de la denuncia está la presunta falta de balances y comprobantes que permitan verificar los movimientos financieros de cada proyecto. Los firmantes sostienen que la información que recibieron no alcanza para determinar con claridad cuánto dinero ingresó, cómo se utilizó y qué corresponde a cada aportante.

Expósito señaló que el grupo envió tres cartas documento para solicitar documentación respaldatoria y que ante la falta de respuestas decidió recurrir a la Justicia. Otro punto bajo discusión es si se habrían utilizado fondos de algunas producciones para cubrir obligaciones de otras.

Los otros famosos vinculados a la iniciativa

La controversia alcanzó a figuras del espectáculo que participaron en videos para la difusión del proyecto en sus primeros años. Entre ellos aparecen Darío Barassi, Diego Peretti, Andy Kusnetzoff y Justina Bustos.

Barassi aclaró que las grabaciones se hicieron hace mucho tiempo atrás, cuando la propuesta empezaba a desarrollarse. Su participación en los videos no implica por sí misma que esté involucrado en la denuncia penal.