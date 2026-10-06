Alerta por estafas con alquileres: cómo son el falso "dueño directo" y las señas

Una alarmante maniobra delictiva volvió a encender las luces de alerta entre los inquilinos que buscan vivienda en Mar del Plata. En un contexto en el que los alquileres amoblados en la zona céntrica alcanzan valores elevados, se multiplicaron las denuncias contra falsos perfiles de redes sociales. La modalidad afecta tanto a familias locales como a estudiantes del interior que intentan asegurar un techo de forma urgente.

Cómo son las nuevas estafas con los alquileres en Mar del Plata

El mecanismo de engaño consiste en la apropiación ilegítima de imágenes reales publicadas por inmobiliarias para difundirlas a precios insólitamente accesibles bajo la figura de dueño directo.

Los estafadores apuran a los interesados exigiendo transferencias inmediatas que oscilan entre el 10% y el 50% de la seña a billeteras virtuales. Una vez realizado el envío del dinero, el delincuente corta toda comunicación y bloquea a la víctima.

Los damnificados exponen escraches con capturas.

Desde las instituciones inmobiliarias locales manifestaron su profunda preocupación ante la proliferación de estos casos en el distrito. La vicepresidenta del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Verónica Berasueta, remarcó públicamente: "Las estafas bajo esta modalidad crecen de forma sostenida". Además, la especialista aconsejó constatar la veracidad de la oferta y comprobar que las operaciones estén respaldadas por profesionales matriculados para evitar engaños.

Las redes sociales reflejan a diario el malestar de los damnificados, quienes exponen escraches con capturas de pantalla de transferencias que van desde $45.000 hasta $200.000. Los foros vecinales reportaron falsos alquileres asignados en arterias muy concurridas como Moreno al 2100, Luro y Santa Fe o La Madrid y Brown. Al llegar con las valijas al inmueble indicado, los inquilinos descubren que el verdadero propietario jamás puso la propiedad en alquiler.

La modalidad ocurre sobre todo en zonas céntricas.

Ante el aumento vertiginoso de damnificados, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon recomendó a la comunidad extremar los recaudos antes de efectuar cualquier transacción digital. Resulta imprescindible verificar la fachada de la propiedad a través de herramientas de mapeo satelital y corroborar el nombre del titular de la cuenta bancaria. Frente a cualquier sospecha o irregularidad, se debe solicitar el número de matrícula al corredor interviniente.