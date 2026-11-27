Se presentó la variada oferta cultural de Mar del Plata para este verano.

Este viernes se llevó a cabo una nueva edición de “Mar del Plata Levanta el Telón”, el tradicional evento de lanzamiento oficial de la temporada estival, en el Hipódromo de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta oportunidad se presentaron las diferentes propuestas culturales que habrá en la ciudad de Mar del Plata durante la temporada de verano 2027.

En ese contexto, se realizó una gran producción fotográfica y audiovisual de la que participaron actrices y actores y reconocidas figuras de todo el país pertenecientes a más de 100 elencos; que serán protagonistas del verano 2027 en Mar del Plata.

La jornada, que organizó el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), contó con la presencia de periodistas e influencers de todo el país.

Realizaron notas, registros fotográficos, contenidos audiovisuales y transmisiones en vivo para comunicar la amplia oferta teatral, musical y recreativa de Mar del Plata y confirmar que otra vez la ciudad se consolida como la Capital Nacional del Espectáculo.