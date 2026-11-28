Colapinto no está conforme con el andar del Alpine, pero buscará puntos en Qatar.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Qualy 2 del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y largará decimocuarto en la carrera de este domingo.

Colapinto no logró completar la clasificación tras quedar fuera de los primeros diez puestos en la Q2 y perderse la última prueba de clasificación ya que registró un tiempo de 1:23.659 y quedar en el puesto 14.

Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, también quedó afuera en la Q2 y largará decimosegundo este domingo, tras registrar un tiempo de 1:23.568. El líder de la prueba fue el británico George Russell (Mercedes) con un registro de 1:22.079.

En la Q3, Russell nuevamente se quedó con la pole position tras alcanzar un tiempo récord de 1.21.695 y superar por apenas +0.128 a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli.