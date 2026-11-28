Colapinto largará decimocuarto en Qatar: "No va el auto"
El argentino no pudo superar la Q2 y buscará escalar desde esa posición para tratar de sumar puntos en la carrera principal del domingo. Sin embargo, mostró que el auto no va bien.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Qualy 2 del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y largará decimocuarto en la carrera de este domingo.
Colapinto no logró completar la clasificación tras quedar fuera de los primeros diez puestos en la Q2 y perderse la última prueba de clasificación ya que registró un tiempo de 1:23.659 y quedar en el puesto 14.
Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, también quedó afuera en la Q2 y largará decimosegundo este domingo, tras registrar un tiempo de 1:23.568. El líder de la prueba fue el británico George Russell (Mercedes) con un registro de 1:22.079.
En la Q3, Russell nuevamente se quedó con la pole position tras alcanzar un tiempo récord de 1.21.695 y superar por apenas +0.128 a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli.
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