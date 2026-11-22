Fittipaldi valoró los lazos de amistad entre Argentina y Brasil durante su visita a Balcarce.

El expiloto brasileño Emerson Fittipaldi fue distinguido como visitante ilustre del partido de Balcarce durante las actividades conmemorativas por el 40° aniversario del museo del automovilismo Juan Manuel Fangio. El reconocimiento quedó dispuesto mediante un decreto del Ejecutivo a cargo de Esteban Reino, en homenaje a su trayectoria deportiva y al vínculo que mantuvo con el quíntuple campeón mundial oriundo de la ciudad.

Fittipaldi es una de las personalidades más destacadas de la historia del automovilismo internacional. A lo largo de su carrera consiguió dos campeonatos de Fórmula 1, en 1972 y 1974.

Además el brasileño se consagró en el campeonato CART de 1989 y obtuvo en dos oportunidades las tradicionales 500 Millas de Indianápolis, en 1989 y 1993.

Fittipaldi siempre se mostró como un gran admirador de Juan Manuel Fangio.

Fittipaldi y su admiración de siempre hacia Juan Manuel Fangio

La presencia de Fittipaldi en Balcarce tuvo un significado especial por la admiración que siempre manifestó hacia Juan Manuel Fangio. El brasileño conoció al piloto argentino en 1957, durante una visita al circuito de Interlagos, cuando tenía apenas diez años. Desde entonces, reconoció en el balcarceño a uno de sus grandes referentes deportivos.

La distinción se enmarcó en los festejos por las cuatro décadas del museo Fangio, inaugurado el 22 de noviembre de 1986 y convertido con el paso del tiempo en un espacio de referencia para preservar y difundir la historia del automovilismo nacional e internacional.

La llegada de Fittipaldi representó uno de los acontecimientos destacados de la celebración, que puso nuevamente a Balcarce en el centro de la atención del ambiente automovilístico y permitió reconocer a una figura internacional cuya trayectoria estuvo marcada, también, por la influencia de Fangio.

Fittipaldi durante el reconocimiento a su trayectoria en la F1 a su visita por Balcarce.

2026 histórico para Balcarce y el autódromo de la sierra La Barrosa

El distrito vive un 2026 de grandes e históricas gratificaciones a partir de lo que fue a fines de septiembre pasado la reinauguración del autodrómo y la vuelta de una competencia de la ACTC después de largo tiempo.

El circuito Juan Manuel Fangio situado al pie de la sierra La Barrosa convocó a 27.000 personas en una jornada histórica para la actividad del automovilismo nacional.