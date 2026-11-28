Palmeiras festejando con Leila Pereira, la presidenta y gran responsable de este impresionante momento.

Palmeiras derrotó a Estudiantes de La Plata en la gran final de la Copa Libertadores y, de esta manera, Brasil se convirtió en el país más ganador en la historia de la competición con 26 conquistas.

Argentina y Brasil llegaban a esta definición con 25 títulos cada uno, aunque el triunfo de Palmeiras le permitió al país vecino quedar en soledad como el más ganador.

De esta manera, Brasil consiguió algo histórico ya que nunca había sido el país más ganador del torneo de clubes más importante del continente. Además, extendió su récord de campeonatos consecutivos debido a que sus equipos ya acumulan ocho (en 2019, 2022 y 2025 salió campeón Flamengo, en 2020, 2021 y 2026 Palmeiras, en 2023 Fluminense y en 2024 Botafogo).

El Palmeiras, por su parte, alcanzó al Flamengo como el equipo brasilero que más veces ganó la Copa Libertadores con cuatro cada uno y además empató a Estudiantes de La Plata y a River. Los únicos que se mantienen por delante son Independiente, Boca y Peñarol de Uruguay, con 7, 6 y 5 respectivamente.

Así se reparten los 26 títulos de equipos brasileros en la Copa Libertadores

Flamengo: 4 (1981, 2019, 2022 y 2025)



Palmeiras: 4 (1999, 2020, 2021 y 2026)



San Pablo: 3 (1992, 1993 y 2005)



Santos: 3 (1962, 1963 y 2011)



Gremio: 3 (1983, 1995 y 2017)



Cruzeiro: 2 (1976 y 1997)



Inter de Porto Alegre: 2 (2006 y 2010)



Vasco Da Gama: 1 (1998)



Corinthians: 1 (2012)



Atlético Mineiro: 1 (2013)



Fluminense: 1 (2023)



Botafogo: 1 (2024)

Países más ganadores de la Copa Libertadores

Brasil: 26



Argentina: 25



Uruguay: 8



Colombia: 3



Paraguay: 3



Chile: 1



Ecuador: 1



