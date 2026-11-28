En un duelo vibrante correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, Vélez e Independiente igualaron 1-1 en el estadio José Amalfitani, definiendo el pase a semifinales mediante una tanda de penales. Allí festejaron los de Jadson viera por 3 a 1.

El partido tuvo un desarrollo intenso y cargado de situaciones, aunque ambos equipos solo lograron abrir el marcador en el tiempo extra. Facundo Tello pitó el final del encuentro, dando paso a la definición desde los doce pasos para determinar al clasificado.

La tanda comenzó con Independiente ejecutando primero. Maximiliano Meza fue el encargado de abrir la cuenta para el Rojo, mientras que Rodrigo Aliendro igualó para Vélez. Sin embargo, el arquero de Vélez, Tomás Marchiori, quien ya había brillado en la ronda anterior deteniendo tres penales, volvió a ser clave al atajar el disparo de Santiago Montiel.

Vélez tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja con Lisandro Magallán, pero su remate se fue por encima del travesaño. Por su parte, Gabriel Millán marcó para Independiente, mientras que Thiago Silvero erró su penal, sumando a los fallos de Magallán.

Marchiori continuó siendo una muralla, deteniendo el remate de Sebastián Valdez, aunque Tomás Nosei tuvo su chance para extender la definición pero estrelló su disparo en el travesaño.

Finalmente, Facundo Zabala ejecutó un disparo cruzado que dejó sin chances al arquero de Vélez y le dio a Independiente la clasificación a semifinales, transformándose en el primer equipo en asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo. Ahora, Independiente espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Instituto y River Plate, con la particularidad de que jugará como visitante sin importar quién avance.