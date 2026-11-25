El Xeneize se impuso 2-0 en los octavos de final, con goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel, y sigue en carrera por el título.

Boca tuvo una noche de fiesta en La Bombonera. En un estadio que celebró la obtención de la Tabla Anual y la Copa Sudamericana durante los últimos quince días, el equipo del Vasco Arruabarrena se quedó con el triunfo por 2-0 frente a Independiente Rivadavia y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura. El conjunto de la Ribera mostró contundencia en los momentos importantes y ahora tendrá un nuevo desafío en la búsqueda del campeonato.

El comienzo encontró a la visita más cerca del arco rival. A los tres minutos, Luis Sequeira aprovechó una pérdida de Milton Delgado, avanzó hasta el borde del área y sacó un derechazo que Álvaro Montero controló sin problemas.

Poco después, Matías Fernández tuvo otra oportunidad con una volea que se fue desviada. Sin embargo, a los 17 minutos llegó la apertura del marcador: Ezequiel Bonifacio tocó la pelota con la mano dentro del área y Leandro Paredes cambió el penal por gol con un derechazo cruzado que se clavó en el ángulo.

Independiente Rivadavia intentó reaccionar y tuvo una oportunidad con Iván Villalba, que estuvo cerca de conectar de cabeza, mientras que Boca respondió con una buena combinación entre Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Tomás Belmonte, que terminó con una intervención de Gómez Riga.

En el cierre de la primera parte también hubo polémica por un planchazo de Leandro Lozano sobre Matías Fernández: Luis Lobo Medina sancionó la infracción con tarjeta amarilla y el VAR no intervino.

El complemento comenzó de la mejor manera para el Xeneize. Primero, Sebastián Villa generó peligro con una buena acción individual por izquierda, pero Gómez Riga respondió ante su definición. Un minuto después, Leandro Paredes volvió a ser determinante con un pase excepcional para Lozano, quien envió un centro de primera que Merentiel conectó dentro del área chica para establecer el 2-0.

A partir de allí, Boca manejó el desarrollo y tuvo otras oportunidades para ampliar la diferencia, con intentos de Aranda, Velasco, Bareiro y Flores. Estos útimos tres ingresaron para sumar minutos y confianza, además de darle descanso a sus compañeros que venían de jugar con mucho calor en Barranquilla el sábado.

Con la clasificación asegurada, Boca ya conoce su próximo rival: recibirá a Gimnasia de La Plata en los cuartos de final del Torneo Clausura. Del otro lado de esa parte del cuadro, Rosario Central será local ante Barracas Central. En la zona superior, Instituto enfrentará a River y Vélez se medirá con Independiente. El Xeneize dio un nuevo paso en La Bombonera y mantiene intacta la ilusión de quedarse con el campeonato.