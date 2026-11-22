River pudo sobreponerse a la inquietud y el nerviosismo que reinaba en el ambiente y, aunque no estuvo exento de sufrimiento, jugó un buen partido ante Lanús, para ganarle por 3-1 y meterse en cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Este certamen no es sólo la búsqueda del título, sino la posibilidad de ingresar a la próxima Libertadores.

En un encuentro disputado en el estadio Monumental, Thiago Almada abrió y sentenció el resultado con un doblete, en 14 minutos del primer tiempo y 43 del segundo, mientras que Ramiro Carrera había igualado de forma parcial a los 31 del primer tiempo y Tobías Andrada había vuelto a poner en ventaja al local, en 23 del complemento.

La victoria le dio la clasificación a cuartos de final al equipo de Leonardo Ponzio, que esperará rival por Instituto o Huracán, y cerró el año deportivo de Lanús, con clasificación asegurada a la próxima Copa Sudamericana y la obtención de la Recopa Sudamericana, levantada en el mes de febrero.

En un contexto difícil por el título de Boca del sábado, River salió a buscar el protagonismo y necesitó un error de Izquierdoz que cometió un claro penal que Almada canjeó por gol. El "granate" reaccionó, generó varias situaciones y marcó el empate con una gran jugada colectiva. En el complemento, cuando no pasaba demasiado, un tiro libre de Almada pegó en el travesaño y Tobías Andrada aprovechó el rebote para darle nuevamente la ventaja. El "millonario" no lo podía cerrar, sufrió, y lo liquidó de contra en tiempo extra para desatar la algarabía en el Monumental.