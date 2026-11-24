El técnico de Instituto, Diego Flores, se pronunció tras el entrenamiento de este martes y palpitó el cruce ante River en los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura: "Es un rival con mucha jerarquía. Ellos tienen sus armas. Nosotros las nuestras".

El "Traductor" Flores hizo un análisis sobre el favoritismo que tiene River, pero defendió el buen momento que atraviesa el club tras terminar primero en la Zona A, con 10 victorias en 16 encuentros, comparándolo con el presente del "Millonario": "Estamos en un momento especial, ellos perdieron seis partidos en el torneo y nosotros dos".

, en busca del pase a las semifinales. Los cordobeses se quedaron con la ventaja deportiva para disputar el partido con su gente tras quedar en una mejor posición (1° en la zona A) que el "Millonario" (4° en la zona B) en la fase de grupos.

"River va a tener que hacer mucho, porque nosotros vamos a dejar la vida. La actitud va a ser innegociable", sentenció Diego Flores, anticipando el partido que pretende para el próximo fin de semana, con fecha a confirmar. Además, agregó que ante el "Millonario" su equipo va a jugar "con el cuchillo entre los dientes".

Con respecto a la localía del equipo cordobés, ya se confirmó que el partido se jugará en el estadio Monumental Presidente Perón, aunque en un momento se especuló con que fuera en el Mario Alberto Kempes. El entrenador afirmó que "la duda fue por el estado del campo", pero que "la intención fue siempre jugar en Alta Córdoba".

Por su parte, "La Gloria" confirmó este martes, a través de sus redes, que jugará como local en el Monumental Pdte. Perón. Lo hizo con un video junto a sus hinchas y el mensaje: "Tranquilos. En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".