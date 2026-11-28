El sueño del Inter Miami y de Lionel Messi de alcanzar el título de la MLS se desmoronó al perder 1 a 0, como visitante contra Columbus Crew, que avanzó a las semifinales de los playoffs, en un encuentro disputado en la fría noche de Ohio.

El único gol del cotejo, jugado en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, lo anotó el uruguayo Santiago Rodríguez, en tiempo de descuento, cuando parecía que todo se decidía en la tanda de penales. En la ida, Columbus había goleado 3-0. Sin embargo, en este certamen no hay resultado global y, en caso de haber ganado los de Messi, hubieran accedido al tercer juego.

Precisamente, el tanto del elenco local llegó luego de dos situaciones claras para Inter, una con un cabezazo del argentino Germán Berterame -apenas desviado- y otra en una última aparición de Messi, quien no pudo conectar desde una buena posición.

De esta manera, Inter -que había terminado segundo en la Conferencia Este- quedó eliminado por un rival que finalizó en el séptimo puesto de la misma zona durante la etapa regular. A partir de ahora deberá pensar en el año próximo, basado una vez más en la presencia de Messi, junto con la llegada de algunos refuerzos de jerarquía.

Además de Messi y Berterame, también jugaron en Inter los argentinos Rodrigo De Paul y Facundo Mura.