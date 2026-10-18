Dos goles, cinco minutos y partido liquidado: la noche de Lionel Messi en la MLS

Lionel Messi volvió a ser decisivo para Inter Miami: marcó dos goles en la victoria por 3-1 frente a Atlanta United, como visitante, por la fecha 31 de la Conferencia Este de la MLS. Con una ráfaga goleadora en el segundo tiempo, el capitán argentino encaminó un triunfo clave para un equipo que tiene prácticamente asegurada su presencia en los play off y no renuncia a pelear por el título.

El conjunto de Florida abrió el marcador sobre el cierre de la primera parte gracias a otro argentino: Germán Berterame, quien convirtió a los 45 minutos para darle la ventaja a las Garzas. Con ese resultado, Inter Miami salió al complemento con la oportunidad de ampliar la diferencia y fue entonces cuando apareció toda la jerarquía del rosarino.

Messi necesitó apenas cinco minutos para liquidar el encuentro. A los 11 del segundo tiempo marcó el 2-0 y, cuatro minutos después, volvió a festejar para estirar la ventaja a 3-0. Sus dos apariciones fueron determinantes para desarticular la defensa local y dejar prácticamente sentenciada la historia en el Mercedes-Benz Stadium.

Atlanta United recién pudo descontar en el tramo final, cuando Fafá Picault convirtió un penal para establecer el 3-1 definitivo. Sin embargo, el gol no modificó el desarrollo de un partido que Inter Miami había resuelto gracias a la contundencia de sus delanteros y, especialmente, a la eficacia de su máxima figura.

Con esta victoria, Inter Miami se mantiene en el segundo puesto de la Conferencia Este con 55 puntos y continúa dando pasos firmes hacia la clasificación a los play off. El equipo se encuentra a once puntos de Nashville, líder de la zona, en una recta decisiva de la temporada en la que cada resultado puede ser determinante para llegar de la mejor manera a la etapa eliminatoria.

Además de Messi y Berterame, el equipo contó con presencia argentina en Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala, Maximiliano Falcón y Facundo Mura. Con el capitán encendido y una victoria contundente fuera de casa, Inter Miami alimenta su ilusión de conquistar la MLS y buscará sostener su nivel en los próximos compromisos.