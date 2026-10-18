El mensaje del Dibu Martínez tras la operación: qué dijo y cómo sigue su recuperación

El arquero de la Selección Argentina pasó por el quirófano tras la fractura que sufrió en el choque ante Everton y confirmó que la intervención fue exitosa.

Emiliano “Dibu” Martínez llevó tranquilidad después de la preocupación que generó el fuerte golpe que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League. El arquero de la Selección Argentina fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en la mandíbula y reapareció en sus redes sociales con un mensaje alentador sobre su estado de salud.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el marplatense agradeció las numerosas muestras de cariño que recibió durante las últimas horas por parte de hinchas, compañeros y referentes del fútbol internacional. “Salió todo bien”, expresó el guardameta para transmitir tranquilidad después de una jornada marcada por la incertidumbre.

El accidente ocurrió durante el encuentro frente a Everton, cuando Martínez protagonizó un fuerte choque involuntario con un rival en el área chica. El impacto en el rostro obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico, que lo asistió sobre el césped antes de retirarlo en camilla y trasladarlo a un centro médico para realizarle estudios.

La gravedad del golpe encendió las alarmas, aunque los primeros exámenes descartaron complicaciones en la cabeza, el cuello y la espalda. Sin embargo, los estudios detectaron una fractura en la mandíbula que hizo necesaria una operación. La intervención se realizó con éxito y ahora el arquero comenzó la etapa inicial de recuperación.

La recuperación del Dibu Martínez y la incógnita sobre su regreso

Tras la operación, el principal objetivo será seguir de cerca la evolución del futbolista y determinar cuánto tiempo necesitará para volver a entrenarse y competir. Por el momento, no se precisaron los plazos de recuperación ni una fecha estimada para su regreso a las canchas, por lo que su disponibilidad dependerá de la evolución médica. Aunque de todos modos se habla de una hipotética recuperación en torno a los 40 días por lo que se perdería la próxima fecha FIFA con la Scaloneta.

De esta manera, el marplatense ya superó con éxito la operación de mandíbula y ahora tendrá que comenzar con la recuperación. Lo primordial será no acelerar los plazos para permitir que la misma solde bien. Además que el propio arquero se sienta seguro para regresar a las canchas.