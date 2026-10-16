Scaloni busca un reemplazante para Lautaro Martínez y hay una sorpresa en carpeta

La lesión del Toro lo dejará cerca de un mes afuera y obliga al entrenador de la Albiceleste a buscar alternativas para la próxima fecha FIFA.

La Selección Argentina recibió una noticia que modifica los planes de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA: Lautaro Martínez sufrió una distensión muscular en el muslo izquierdo y estará aproximadamente un mes sin jugar. La lesión del delantero del Inter de Milán llega en un momento extraordinario de su carrera y representa una baja sensible para la Albiceleste, que deberá afrontar sus próximos compromisos sin uno de sus principales referentes ofensivos.

El Toro atravesaba una racha goleadora impresionante, con dobletes frente a Brujas, Roma y Napoli, además de una destacada actuación ante Real Madrid. Su ausencia no solo representa un problema para el equipo italiano, sino también para Scaloni, que deberá reorganizar el ataque de cara a los amistosos de noviembre. La planificación contempla encuentros ante Uruguay, como local, y Costa Rica, aunque el cuerpo técnico todavía debe definir la convocatoria y las variantes que utilizará.

Ante la baja de Lautaro Martínez, Julián Álvarez aparece como la principal referencia ofensiva disponible para liderar el ataque argentino. Sin embargo, el entrenador analiza distintas alternativas para completar el puesto de centrodelantero. Una posibilidad es convocar a José López, el Flaco, que busca ganarse un lugar definitivo en la consideración del cuerpo técnico, o a Santiago Castro, otro atacante joven que puede aportar presencia en el área y características diferentes a las de la Araña.

La segunda alternativa pasa por modificar el esquema y aprovechar la oportunidad para darles mayor protagonismo a los futbolistas jóvenes. En ese escenario, nombres como Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono y Matías Soulé podrían aparecer como opciones para sumar creatividad, desequilibrio y movilidad en los últimos metros. La elección dependerá de si Scaloni busca mantener una referencia fija dentro del área o prefiere un ataque con mayor movilidad alrededor de Julián Álvarez.

Otra posibilidad que aparece en el radar es la de Nicolò Tresoldi, delantero del Brujas nacido en Italia, con formación futbolística en Alemania y madre argentina. Su perfil lo convierte en un nombre a seguir, aunque una eventual convocatoria dependerá de la evaluación del cuerpo técnico y de su situación de elegibilidad deportiva. La lesión de Lautaro podría abrir una oportunidad para observar nuevas alternativas, pero no implica que su llamado esté confirmado.

Con el calendario internacional cada vez más cerca, Scaloni deberá decidir cómo cubrir una ausencia que afecta tanto la jerarquía como el funcionamiento del ataque argentino. Lautaro Martínez seguirá siendo una pieza fundamental para el proyecto de la Selección, pero su recuperación abre una competencia entre delanteros consolidados y jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar. Los próximos entrenamientos y la lista definitiva permitirán conocer quién tendrá la oportunidad de aprovechar esta inesperada ventana.