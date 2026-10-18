Scaloni no gana para sustos: otra figura de la Selección Argentina salió con molestias y preocupa

El entrenador de la Albiceleste podría perder a otra de sus figuras para los amistosos de noviembre.

La preocupación crece en la Selección Argentina de cara a los amistosos de noviembre. Después de confirmarse la operación de Emiliano “Dibu” Martínez por una fractura de mandíbula, Lionel Scaloni recibió otra noticia que encendió las alarmas: Lisandro Martínez debió abandonar el campo de juego en el entretiempo del encuentro entre Manchester United y Leeds United por molestias musculares.

El defensor central zurdo fue titular en el equipo inglés, pero no pudo continuar en la segunda mitad y su situación genera incertidumbre en el cuerpo técnico argentino. Por ahora, el Manchester United no publicó un parte médico oficial que confirme una lesión del exjugador de Defensa y Justicia, por lo que habrá que esperar para conocer el alcance de las molestias y los plazos de recuperación.

La posible baja del “Carnicero” sería un nuevo dolor de cabeza para Scaloni, que ya sabe que no podrá contar con el Dibu Martínez para los compromisos previstos ante Uruguay, el 13 de noviembre, y Costa Rica, el 17. Lisandro fue titular en 10 de los 12 partidos que disputó el Manchester United en lo que va de la temporada, una muestra de la importancia que tiene dentro del equipo.

Las alternativas que analiza Scaloni para la defensa

Ante este escenario, el entrenador de la Selección Argentina podría recurrir a alternativas que ya tuvieron minutos durante la fecha FIFA de octubre. Entre ellas aparecen Valentín Gómez y Tomás Palacios, dos defensores que ya debutaron con la Albiceleste y podrían ganar protagonismo si se confirma la ausencia de Lisandro Martínez.

Sin embargo, también hay otros nombres que podrían meterse en la consideración del cuerpo técnico. Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors; Ignacio Ovando, de Rosario Central; Aaron Anselmino, del Chelsea; y Mariano Troilo, del Parma, aparecen entre las opciones para reforzar la zaga. Nicolás Valentini, actualmente en el Deportivo Alavés, también podría volver a tener una oportunidad: ya había sido convocado durante su etapa en Boca.

Por ahora, la prioridad será conocer la evolución física de Lisandro Martínez antes de tomar una decisión definitiva sobre la convocatoria. Con la baja confirmada del Dibu y la incertidumbre alrededor del defensor del Manchester United, Scaloni deberá seguir de cerca las novedades médicas y evaluar las alternativas para llegar con la mejor defensa posible a los amistosos de noviembre.