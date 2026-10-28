¿Y si te llama Mou? El Real Madrid va por Alexis Mac Allister y hay un detalle clave

Y sí, si te llama Mou, ¿cómo no vas a atender? Alexis Mac Allister volvió a aparecer en el radar del Real Madrid y su futuro en Liverpool empieza a generar interrogantes. Según las informaciones que circulan en Europa, José Mourinho tendría al mediocampista de la Selección Argentina entre los nombres que le interesan para reforzar el equipo español en el verano europeo de 2027. El escenario todavía está lejos de una negociación concreta, pero hay un factor que alimenta las especulaciones: el campeón del mundo aún no recibió una oferta para renovar su contrato con los Reds.

Mourinho lo quiere y el Real Madrid prepara una apuesta fuerte

De acuerdo con las informaciones difundidas por Sky Sports, el Real Madrid analiza incorporar un futbolista de jerarquía para su mediocampo y Mac Allister aparece como una alternativa que seduce por su calidad, visión de juego y experiencia internacional. El Merengue busca nuevas respuestas para una zona del campo que perdió figuras de la talla de Toni Kroos y Luka Modrić, mientras que la posibilidad de fichar a Rodri no se concretó. En ese contexto, el argentino reúne características que podrían encajar en los planes deportivos del club.

La situación contractual puede convertirse en una pieza clave de la historia. Mac Allister tiene vínculo con Liverpool hasta 2028, pero la falta de avances en una renovación abre interrogantes de cara al próximo mercado europeo. Si la postura del club inglés no cambia, el verano de 2027 podría encontrar al volante a un año de finalizar su contrato, una circunstancia que le daría al Real Madrid un escenario atractivo para explorar una posible operación. De todas maneras, Liverpool no tiene motivos para facilitar su salida y difícilmente quiera desprenderse de una de sus figuras sin una oferta importante.

El propio Alexis reconoció que la falta de una propuesta le generó tristeza. En declaraciones a The Athletic, el mediocampista explicó que le dolió no recibir la misma oportunidad de renovación que tuvieron compañeros como Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch, aunque aclaró que se alegraba por ellos. Sus palabras pusieron sobre la mesa una cuestión que hasta entonces se mantenía en segundo plano: la continuidad del argentino en Anfield no está resuelta a largo plazo.

Por ahora, no hay una oferta formal del Real Madrid ni una salida confirmada de Liverpool. Mourinho tampoco planteó públicamente una incorporación inmediata y descartó pedir refuerzos para el mercado invernal. Sin embargo, si el interés por Mac Allister se transforma en una propuesta concreta durante 2027, el campeón del mundo tendrá una decisión importante por delante. Porque una cosa es jugar en uno de los equipos más importantes de Inglaterra y otra, muy distinta, es recibir el llamado de un gigante como el Real Madrid.