Mar del Plata se prepara para una semana de tecnología, innovación y cine: llega la tercera edición de la Tech Week

Mar del Plata volverá a convertirse en escenario de la innovación y el desarrollo tecnológico con la llegada de la tercera edición de la Mar del Plata Tech Week, que se realizará del 5 al 13 de noviembre. Organizada por la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata y Zona (ATICMA), la iniciativa reunirá a empresas, emprendedores, universidades e instituciones para mostrar el crecimiento de la industria del conocimiento en la ciudad.

La edición de este año tendrá un condimento especial: coincidirá con los 20 años de ATICMA e incorporará una propuesta que vinculará la tecnología con el mundo audiovisual, en conjunto con el INCAA y el 41.° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Durante nueve días habrá encuentros, charlas, talleres, exhibiciones, competencias y espacios para generar oportunidades comerciales. Entre las principales actividades se destacan la final de ATICMA Emprende, la ronda de negocios B2B Demandas Tecnológicas y la entrega de los ATICMA Awards 2026.

23 proyectos competirán por un viaje a Silicon Valley

La programación comenzará el jueves 5 de noviembre, a las 16, con la semifinal de ATICMA Emprende, en las oficinas de la asociación. El programa busca impulsar a jóvenes emprendedores de base tecnológica de Mar del Plata y la región.

Este año se registró un récord de participación, con 250 proyectos inscriptos, de los cuales 23 lograron llegar a la instancia semifinal. Los participantes deberán presentar sus propuestas ante un jurado de especialistas y quienes resulten finalistas competirán en una instancia en vivo durante los ATICMA Awards, con una dinámica similar al programa televisivo Shark Tank.

El proyecto ganador tendrá como premio un viaje a Silicon Valley, uno de los principales polos tecnológicos del mundo.

Tecnología para impulsar a las empresas de la región

Otra de las actividades centrales será la ronda de negocios B2B Demandas Tecnológicas, prevista para el viernes 13 de noviembre, de 14 a 17, en Bendu, ubicado en avenida de los Trabajadores 150.

La propuesta apunta a conectar empresas de distintos sectores productivos con proveedores tecnológicos, a través de reuniones individuales en las que podrán plantear necesidades y encontrar soluciones vinculadas con la innovación y la transformación digital.

Las empresas interesadas en participar podrán cargar sus demandas a través del formulario disponible en el sitio oficial de la Tech Week.

Premiarán a los referentes de la industria tecnológica local

El cierre de la semana será el viernes 13 de noviembre, a las 18, también en Bendu, con la tercera edición de los ATICMA Awards 2026.

La ceremonia reconocerá el trabajo y la innovación de empresas, emprendedores y proyectos tecnológicos de Mar del Plata y el sudeste bonaerense.

En esta oportunidad habrá siete categorías: Emprendimiento Innovador, Empresa - Transformación Digital, Desarrollo de Empresa TIC, Innovación en Inteligencia Artificial, Innovación Audiovisual, Proyecto Destacado Mar del Dev y Trayectoria Empresarial/Sectorial.

Las dos últimas incorporaciones vinculadas al audiovisual y a la comunidad Mar del Dev forman parte de las novedades de esta edición.

El cine y la inteligencia artificial también tendrán su espacio

Uno de los principales atractivos de la programación será VS Tech Industria, una propuesta que se desarrollará del miércoles 11 al viernes 13 de noviembre, de 10.30 a 20, en los Cines Paseo Aldrey, dentro del Centro Cultural Estación Terminal Sur.

En el marco del 41.° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, ATICMA, el INCAA y el Festival impulsarán tres jornadas dedicadas al cruce entre tecnología y producción audiovisual.

Habrá charlas, talleres, exhibiciones de cine inmersivo y vertical, además de estrenos con alfombra azul. La iniciativa busca explorar las nuevas posibilidades que ofrecen la inteligencia artificial y los formatos digitales para la industria audiovisual.

La agenda también contempla el miércoles 11 de noviembre el datatón "Péscame si puedes", en la UTN Regional Mar del Plata, y durante la semana se desarrollará el concurso "Ciencia detrás de la pantalla", con trabajos de Ingeniería Naval.

Una semana para mostrar el potencial tecnológico de Mar del Plata

"Mar del Plata Tech Week nació para mostrarle a la ciudad y al país lo que hace nuestra industria tecnológica. En su tercera edición, y en el año en que ATICMA cumple 20 años, crece en propuestas y suma al cine y al audiovisual. Es una semana para celebrar el talento local y generar negocios: de Mar del Plata al mundo", señaló Gustavo Bispo, presidente de ATICMA.

La iniciativa cuenta con el apoyo del INCAA y de Desarrollo Local e Inversiones de Mar del Plata, además del acompañamiento de universidades, cámaras empresariales, instituciones científicas y organizaciones del sector productivo y tecnológico.

Toda la programación y los detalles de las actividades se pueden consultar en mardelplatatechweek.aticma.org.ar. Las entradas para los ATICMA Awards 2026 estarán disponibles a través de Eventbrite.